El príncipe Harry dice tener la "conciencia tranquila" por hablar de la familia real

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido, ha declarado que tiene la "conciencia tranquila" por haber hablado públicamente sobre sus fricciones y distanciamiento con la familia real británica.

El duque de Sussex, quien dejó de trabajar para la Casa Real a principios de 2020 para mudarse a Estados Unidos con su mujer, Meghan Markle, hizo esta afirmación al diario The Guardian días después de reunirse con su padre en Londres por primera vez en 19 meses.

El príncipe y el monarca compartieron un té de 50 minutos en la residencia de Clarence House el miércoles por la tarde, según los medios, pero después ninguna de las partes hizo comentarios.

Según la información publicada hoy por el diario, el duque dijo haber disfrutado la semana que estuvo en el Reino Unido y agregó que el próximo año "la atención tiene que centrarse en mi padre".

A principios del año pasado, el jefe del Estado británico comunicó que padece un cáncer, por lo que aún se somete a un tratamiento, del que no se han divulgado detalles.

Conflictos

Las diferencias entre la familia real y el duque de Sussex se profundizaron a raíz de la publicación de su libro Spare (En la sombra) en 2023, en la que reveló detalles de su difícil relación con su hermano mayor, el príncipe William y heredero al trono.

Además, los duques de Sussex también concedieron una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey en 2021, en la que hablaron de los problemas con la familia real.

Al comentar sobre estas revelaciones públicas, Harry dijo: "Sé que (hablar) molesta a algunas personas" y "fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible. Tengo la conciencia tranquila".

