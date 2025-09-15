Tara Parra, la actriz de la primera generación de Bellas Artes en México

Tara Parra llegó al streaming en su última etapa participando en la serie "La casa de las flores". ( FUENTE EXTERNA )

La actriz mexicana de origen cubano Tara Parra (1932-2025), integrante de la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el más reconocido de México, murió a los 93 años por complicaciones de salud que presentó después de su cumpleaños, el 23 de agosto.

Tras el fallecimiento de la intérprete, el pasado 12 de septiembre, su hija, la actriz mexicana Kenia Gascón, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de X este lunes. El escrito enumera diversas etapas en la trayectoria de la artista.

"Mi madre fue una mujer que contribuyó a la cultura y el arte en nuestro país. Perteneció a la primera generación de Bellas Artes", afirmó Gascón, quien expuso en redes sociales los hitos del legado artístico de 76 años de su madre.

Parra, -quien compartió la profesión con emblemas del arte escénico como Ignacio López Tarso (1925-2023) y el maestro José Solé (1929-2017)-, nació en La Habana, Cuba, pero a corta edad viajó a México donde consolidó su trayectoria.

Inició con apenas 14 años en el mundo del teatro tras participar en la obra ´Rosalba y los llaveros´ del dramaturgo mexicano Emilio Carballido (1925-2008), una pieza que contó con la dirección del reconocido poeta Salvador Novo (1904-1974).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/whatsapp-image-2025-09-15-at-225637e340f262-335b5f13.jpg La actriz Tara Parra y su hija, la actriz mexicana Kenia Gascón.

Más de su trayectoria

Entre sus participaciones brillantes del siglo pasado, está su protagonismo en el movimiento teatral 'Poesía en Voz Alta', que tuvo una fuerte presencia en los cincuenta con la dirección literaria del escritor Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de 1990, y Juan José Arreola, otra figura mítica de las letras nacionales.

Participó en un gran número de telenovelas, muchas de ellas consideradas clásicos del género de los años ochenta y noventa como: ´Cuna de Lobos´, ´María la del barrio´ o ´El extraño retorno de Diana Salazar´.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra. Nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeras y compañeros. QEPD pic.twitter.com/KYteSdNsLe — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 14, 2025

Con una filmografía de aproximadamente treinta producciones, Parra también fue una de las figuras actorales del denominado movimiento ´nuevo cine mexicano´, el cual en los noventa empezó a promover el renacimiento del cine nacional con una producción mejorada enfocada en temas más sociales y políticos.

Algunas de estas cintas son ´Sin ton ni Sonia´, protagonizada por los mexicanos José María Yazpik y Cecilia Suárez, o el cortometraje ´La leche y el agua´.

La amplia trayectoria de Parra también tocó puerta con las grandes plataformas digitales, pues participó en la serie ´La casa de las flores´, dirigida por Manolo Caro para Netflix.

Aunque su papel más recordado de la última década es el que realizó para ´Soy tu fan´, la producción de dos temporadas en la que hizo el papel de la Beba.

Parra se retiró a los 90 años del escenario mexicano, y se le vio brillar en últimas ocasiones en cintas como 'Más sabe el diablo por viejo', en la que compartió elenco por última vez con López Tarso.

Entre las reacciones sobre su fallecimiento, destacó la publicación en la cuenta de X de la Asociación Nacional de Actores de México que lamentó "el sensible fallecimiento" de la actriz.