¿Qué pasó con El Principito? La respuesta, el 25 de septiembre

¿Qué pasó con El Principito después de desaparecer en el desierto? La respuesta a esa pregunta está en la continuación del clásico de Antoine de Saint-Exupéry, El nuevo viaje de El Principito, escrito por el español Eloy Moreno y que saldrá a la venta el 25 de septiembre en España y Colombia.

Con ilustraciones de David Sierra, el libro cuenta con la aprobación oficial de la Fondation Antoine De Saint-Exupéry Pour la Jeunesse y forma parte de la Biblioteca Saint-Exupéry, una colección dedicada a preservar y expandir el legado del autor francés, informó este jueves la editorial Salamandra en un comunicado.

En esta nueva aventura, El Principito "se enfrenta a los desafíos de nuestro tiempo con la misma ternura y sabiduría que enamoró al mundo" pero con la mirada del autor español, conocido por títulos como Invisible (traducido a más de 20 idiomas y adaptado en una serie de Disney+) o Redes, publicada hace un año y que ya ha vendido más de 160,000 ejemplares.

El Principito se encontrará con situaciones que representan los problemas de nuestros tiempos, con la amistad y la empatía como hilos conductores.

"Este ha sido uno de los proyectos más importantes de mi carrera, es algo tan grande como delicado, tan bonito como intenso, tan emocionante como el universo entero", señala Moreno en su web oficial.

Tanto le impresionó el encargo que le "temblaron hasta las piernas" por la responsabilidad de "hacer una nueva versión de uno de los libros más importantes del planeta".

El libro, que se publicará en fechas posteriores en el resto de Latinoamérica, será presentado por Moreno en un evento en un céntrico teatro de Madrid el 28 de septiembre junto a David Sierra y Olivier D´Argay, sobrino nieto de Saint-Exupéry y presidente de la Fondation Antoine De Saint-Exupéry Pour la Jeunesse.

La fundación fue creada en 2009 por la familia del autor con el objetivo de apoyar grandes iniciativas filantrópicas destinadas a mejorar la vida de los jóvenes.

Mediante una red de asociaciones de alcance tanto nacional como global, financia proyectos concretos en materia de educación, cultura, inclusión de diversidad, protección medioambiental y alfabetización. Y además cuida y difunde el mensaje universal de El Principito.

Un libro que, con sus 640 versiones, es el más traducido del mundo después de la Biblia.

La primera versión de El Principito se publicó en inglés , ya que tras la ocupación nazi de Francia, Saint-Exupéry se trasladó a vivir a Nueva York .

de se publicó en , ya que tras la ocupación nazi de Francia, Saint-Exupéry se trasladó a vivir a . En esta ciudad salió a la luz el libro, el 6 de abril de 1943, de la mano de la editorial Reynal & Hitchcock. Una obra mágica y humanista en la que aparecen muchos problemas que siguen existiendo hoy, como las guerras, el totalitarismo y el combate por la protección del planeta.

