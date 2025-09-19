La reina Sofía preside simposio sobre el papel de España en la Revolución Americana

La reina Sofía formó parte del simposio "España y el nacimiento de la democracia estadounidense" que durante dos días pondrá en relieve la crucial contribución española a la revolución que propició el nacimiento de Estados Unidos hace casi 250 años. ( EFE )

La reina Sofía presidió este viernes la inauguración del simposio "España y el nacimiento de la democracia estadounidense" que durante dos días pondrá en relieve la crucial contribución española a la revolución que propició el nacimiento de Estados Unidos hace casi 250 años.

Auspiciada por el Queen Sofia Spanish Institute (QSSI), en colaboración con las Hijas de la Revolución Estadounidense (DAR en inglés) y la Fundación Ramón Areces (FRA), la cita reúne desde hoy a relevantes historiadores y catedráticos que expondrán sus investigaciones sobre la historia común de los dos países, y servirá como lanzamiento oficial en EE.UU. de la iniciativa 'America&Spain250'.

El simposio se une a los múltiples eventos con los que nación norteamericana celebrará los 250 años de la declaración de su independencia, el próximo 4 de julio de 2026.

"España desempeñó un papel fundamental para que los Estados Unidos pudieran ser independientes", dijo a EFE el historiador y diplomático, Gonzalo Quintero Saravia, considerado una autoridad mundial en la figura de Bernardo Gálvez, héroe español cuyas victorias fueron decisivas para el éxito de la Revolución Americana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/20/97ed058d0b7146fed7a7330a1125a42ef9668ff2w-f0f4a3e5.jpg La cita reúne a relevantes historiadores y catedráticos que expondrán sus investigaciones sobre la historia común de los dos países. (EFE/CASA DE S.M. EL REY)

Quintero Saravia advirtió que con la participación militar española en la guerra de las entonces Trece Colonias contra el reino británico, "se alcanzó una superioridad tanto naval como militar".

"Se convirtió en una guerra global y eso permitió que los Estados Unidos se formasen como nación a partir de los tratados de París de 1783", indicó.

Sobre De Gálvez, entonces gobernador de la Luisiana, recordó que organizó las expediciones españolas y francesas contra el sur de lo que es hoy EE.UU., en ese momento bajo dominio británico. "Reconquista todo el Misisipi y la Florida, sobre todo la crucial toma de Pensacola", agregó.

Las acciones comandadas por el militar español impidieron el avance inglés y facilitaron la llegada de suministros vitales a los patriotas.

"La participación de España en nuestra Revolución ha sido tradicionalmente ignorada. Pocos conocen el apoyo secreto a las colonias o la intervención naval española junto a Francia. Este simposio rinde homenaje a todos los patriotas que lucharon por nuestra libertad, incluidos los españoles", dijo la presidenta de la DAR, Ginnie Storage.

El simposio, organizado con el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España en EE. UU, es el segundo auspiciado por el QSSI y la FRA dentro de la iniciativa 'America&Spain250', después del celebrado en mayo de 2024 en Madrid.

Antes de su participación en el evento, la reina Sofía mantuvo reuniones con el Comité Ejecutivo de la fundación que lleva su nombre, además de encuentros en la Embajada española.