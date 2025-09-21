Carlos III visita a Ethel Catherham, la mujer más longeva del mundo, de 116 años

El rey Carlos III del Reino Unido visitó esta semana a Ethel Catherham, la mujer más longeva del mundo, de 116, en la residencia de ancianos en la que reside en Lightwater (Surrey), según recogieron este domingo medios británicos.

En concreto, el encuentro se habría producido este jueves, justo después de que el monarca despidiese formalmente al presidente estadounidense, Donald Trump, del castillo de Windsor como parte de su visita de Estado al Reino Unido, pero no había trascendido hasta ahora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/102315257-15118435-image-a-261758410379787-1de18908.jpg Carlos III y Ethel Catherham, en la residencia donde vive la mujer más longeva del mundo. (FUENTE EXTERNA)

Carlos III se presentó ante Ethel y le tomó la mano, mientras que la longeva anciana, que cumplió 116 años en agosto, le dijo que recordaba el momento en el que la fallecida reina Isabel II lo invistió como príncipe de Gales en 1969, a sus 21 años, ante el asombro del rey.

Risas y bromas

Una atrevida Catherham continuó: "Y todas las chicas estaban enamoradas de ti y querían casarse contigo", lo que provocó una sonora carcajada al monarca británico.

Ethel Catherham, nacida el 21 de agosto de 1909, se convirtió en la persona viva más longeva del mundo el pasado mes de abril, después de la muerte de la monja brasileña Inah Canbarro Lucas, también a los 116 años.

En su último cumpleaños, Catherham afirmó que quería pasar el día "tranquilamente" y rodeada de su familia y especificó que solo haría una excepción si Carlos III iba a visitarla.

El monarca británico ya le envió una carta en su 115 cumpleaños para felicitarla por un "hito verdaderamente notable".

Catherham es la última súbdita sobreviviente de Eduardo VII, que murió en 2010.