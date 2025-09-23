Glen Powell y Sarah McLachlan, primeros invitados al programa de Kimmel tras la suspensión

Disney retiró el programa de Jimmy Kimmel hasta nuevo aviso, después de que Nexstar y Sinclair anunciaran su retirada de la parrilla. ( FUENTE EXTERNA )

La estrella estadounidense Glen Powell y la cantante canadiense Sarah McLachlan serán los primeros invitados en el regreso programa de Jimmy Kimmel tras la suspensión temporal por los comentarios sobre el asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump.

Powell acudirá como el primer invitado del programa para presentar Chad Powers, la serie de comedia deportiva que protagoniza y que se estrenará en la plataforma Hulu el próximo 30 de septiembre.

McLachlan, por su parte, asistirá para mostrar su solidaridad con Kimmel, tras la cancelación de su espectáculo.

La cantante canceló el pasado fin de semana una actuación que iba a realizar en Los Ángeles, en señal de apoyo al célebre presentador estadounidense.

"Sé que esperan una actuación esta noche y les estoy muy agradecida a todos por venir (...) Les pido disculpas si esto es decepcionante, pero hemos decidido colectivamente no actuar para solidarizarnos con la libertad de expresión", dijo McLachlan antes de salir a actuar.

Disney retiró el programa de Kimmel hasta nuevo aviso, después de que Nexstar y Sinclair anunciaran su retirada de la parrilla, tras los comentarios del presentador sobre el asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk.

