Fox da luz verde al regreso de la serie de televisión "Baywatch" para 2026

La serie protagonizada por David Hasselhoff, Pamela Anderson, Michael Newman, Alexandra Paul, Yasmine Bleeth, Erika Eleniak, y Billy Warlock, entre otros, se convirtió en una de las más vistas a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Fox anunció este martes que encargó 12 episodios de una nueva versión de "Baywatch", la icónica serie sobre socorristas en el mar, cuyo estreno está previsto para la temporada televisiva 2026-2027.

De acuerdo con el medio especializado Variety, Fox Entertainment y Fremantle coproducen la nueva versión a cargo del productor, guionista y director Matt Nix ("Burn Notice").

Greg Bonann, Doug Schwartz y Michael Berk, creadores originales de la serie de 1989, se sumarán al proyecto como productores ejecutivos junto a Nix y Dante Di Loreto.

"En su primera temporada, ´Baywatch´ definió toda una era en la vida playera y elevó a los socorristas a la categoría de íconos. Ahora, con nuestros socios en Fremantle, este gigante televisivo está listo para un regreso moderno", declaró Michael Thorn, presidente de Fox Television Network, en un comunicado obtenido por el mismo medio.

La primera temporada de Baywatch, estrenada en 1989, se centraba en la vida profesional y personal de un equipo de socorristas en las playas de Los Ángeles, principalmente en Santa Mónica y Venice Beach.

"Juntos, Fox y Fremantle, junto con Matt Nix y el cocreador original Greg Bonann, llevarán el sueño californiano a toda una nueva generación de fans con historias innovadoras, estrellas emergentes y todo el espectáculo que hizo de la franquicia 'Baywatch' una sensación mundial", añadió Thorn.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/la-protagonista-de-la-serie-baywatch-pamela-anderson-en-una-fotografia-de-archivo-epa-photoepa-96d53543.jpg La protagonista de la serie Baywatch Pamela Anderson, en una fotografía de archivo. EPA-PHOTO/EPA/Rhona Wise

Las estrellas de la serie

La serie protagonizada por David Hasselhoff, Pamela Anderson, Michael Newman, Alexandra Paul, Yasmine Bleeth, Erika Eleniak, y Billy Warlock, se convirtió en una de las más vistas a nivel mundial.

Posteriormente, "Baywatch" dio lugar a varias series derivadas, como "Baywatch Nights" y "Baywatch Hawaii", donde participó Jason Momoa, así como a una adaptación cinematográfica estrenada en 2017, protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron.

Más

Hasta el momento no han sido anunciados los protagonistas de esta última versión.

Te puede interesar Actriz de ´Baywatch´ tiene cáncer de mama y solicitan apoyo económico