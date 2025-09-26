Yaya Han, pionera en cosplay: "Antes éramos los frikis y ahora somos un arte reconocido"

La china-estadounidense Yaya Han, pionera del cosplay profesional, este viernes en la segunda jornada del I San Diego Comic-Con Málaga. ( EFE/ JORGE ZAPATA )

La china-estadounidense Yaya Han, pionera del cosplay profesional, resaltó la evolución que ha vivido desde que empezó en este mundillo hace 26 años, ya que antes se les veía "como los frikis de los frikis" y era difícil conseguir el respeto, y ahora se les reconoce "como un arte digno de ser aplaudido".

Yaya Han llegó desde Estados Unidos a la San Diego Comic-Con de Málaga (sur de España) como principal artista invitada de cosplay -actividad que consiste en vestirse e interpretar a personajes de cómics, anime, manga, videojuegos y cine-.

Una afición que empezó en 1999 y en la que fue pionera, años después, por hacerla su profesión hasta cosechar una legión de miles de seguidores.

En sus inicios, "era difícil encontrar respeto", pero la forma de ver esta afición y esta profesión "ha cambiado mucho" y más de dos décadas después el cosplay se ve con otros ojos, explicó en una charla con seguidores.

Disfraces históricos

La china-estadounidense Yaya Han (d), pionera del cosplay profesional, este viernes en la segunda jornada del I San Diego Comic-Con Málaga.

El crecimiento en fans a lo largo y ancho del planeta ha permitido mejorar esta práctica; también la ha hecho más complicada, porque no se trata sólo de "ponerte un disfraz", sino de interpretar un papel, afirmó.

Vestida con su ya conocido traje de Chun-Li, personaje de 'Street Fighter', celebró que Europa "por fin" tenga acceso a una San Diego Comic-Con y aseguró que los 'cosplayers' están creciendo con los eventos, ya que cada vez son más solicitados.

Se trata de una "simbiosis" que potencia esta imagen: "Los eventos cada vez quieren más cosplayers y a los cosplayers les encantan los eventos".

Con marca propia, una línea de máquinas de coser, venta de telas, accesorios y cosplay para empresas, entre otros negocios, Yaya Han relató que todo empezó como afición, pero en 2005 dejó su trabajo en una empresa tecnológica y empezó a profesionalizarse.

El 'boom' de esta actividad le llevó en alguna ocasión a no disfrutarlo como fan, pero con el paso de los años ha sabido poner en el centro su hobby, como es ver anime o leer manga, algo que pone "por encima de trabajar demasiado" en la interpretación de personajes.

Feliz y orgullosa por el crecimiento del cosplay, Yaya Han anima a los más jóvenes a unirse: "Esto acaba de empezar".

Aunque cientos de personas pasean en estas dos jornadas de la Comic-Con ataviados con vestimentas de sus personajes favoritos, el día grande del cosplay será este sábado, con el gran concurso.