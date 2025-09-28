Javier Castillo invita al lector a "abrir los ojos" en su nueva novela

Javier Castillo, el último gran fenómeno del 'thriller' en España, traslada a Tenerife su nueva novela, "El susurro de fuego". ( EFE/ ASÍS GONZÁLEZ AYERBE/ EDITORIAL SUMA )

Pasó en pocos años de autopublicarse a vender 2.5 millones de libros en español y ser traducido a más de 20 idiomas. Javier Castillo, el último gran fenómeno del 'thriller' en España, publica su nueva novela, 'El susurro de fuego', un enigma que invita a "abrir los ojos".

El autor de 'La chica de nieve' (2020), cuya adaptación a serie en Netflix supuso su salto internacional, se mantiene fiel a su estilo, que combina suspense y altas dosis de emotividad.

Primera novela situada en España

Es la primera vez que el escritor español ubica una de sus tramas en su país y las Islas Canarias (Atlántico), concretamente la isla de Tenerife, adonde viajó con su familia el año pasado, le pareció la ubicación perfecta para una historia que pretende intrigar al lector, pero también invitarle a avivar su fuego interno.

"Veo a la gente cada vez más apagada, con menos ilusión de hacer cosas, se ha perdido la esperanza, esa visión de futuro de que más adelante todo irá mejor y esa sensación de construir algo todos juntos para un mundo mejor", afirma en una entrevista con EFE.

Es algo que le preocupaba y quería buscar un lugar que transmitiera esa idea de anclarse a lo importante de la vida.

"Aquí me di cuenta del poder que ruge bajo las islas y de que la vida va a otro ritmo", asegura uno de los autores españoles de 'thriller' que más venden en la actualidad.

La trama de 'El susurro del fuego' gira en torno a la desaparición de una joven astrofísica, Laura Ardoz, durante un viaje a Canarias de su hermano mellizo, que acaba de recibir su última sesión de quimioterapia y se disponen a recorrer la isla juntos para que él recupere la ilusión.

"El 'thriller' de suspense tiene tres elementos básicos: asesinato, secuestro o desaparición y una pregunta sin respuesta, con eso puedes construir casi cualquier historia", sostiene el autor, que defiende las herramientas de un género que ayuda a la gente a que no abandone los libros, "algo muy difícil hoy en día".

La trama de "El susurro del fuego" En Tenerife, 2019, dos hermanos mellizos emprenden un viaje que promete esperanza. Él, tras su última sesión de quimioterapia; ella, creyendo que ese viaje es el mejor camino para renacer. Pero la felicidad se quiebra cuando él sufre una recaída que lo obliga a pasar días en el hospital. Al salir, descubre que su hermana ha desaparecido y su móvil la sitúa en un paraje desolado por la lava. ¿Qué le ha ocurrido a Laura Ardoz? La búsqueda se convierte en una carrera contrarreloj y en una lucha íntima contra el fuego, no sólo el que ruge bajo la tierra, sino el que habita dentro de Mario y también de quien lea esta novela.

De asesor financiero a escritor de 'bestsellers'

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/795caf969c444a6b5c39a0e383415f652c271235w-9e80bf0f.jpg Los libros de Javier Castillo han sidotraducidos a más de 20 idiomas. (EFE/ ASÍS GONZÁLEZ AYERBE/ EDITORIAL SUMA)

Admirador de Stephen King y Agatha Christie, Castillo estudió empresariales y trabajaba como asesor financiero en una consultora cuando autopublicó en 2014 su primera novela, 'El día que se perdió la cordura', un experimento que nació del reto de escribir una historia con 86 giros de guion.

"Para mí era un juego, pero esa gracia hizo que a la gente le explotara la cabeza, era una sorpresa continua", señala. La editorial Suma (Penguin Random House) le compró los derechos y la publicó en 2017 y desde entonces ha distribuido todas sus novelas, incluida la saga protagonizada por Miren Triggs -'La chica de nieve', 'El juego del alma' y 'La grieta del silencio'-.

La adaptación de 'La chica de nieve' en Netflix se convirtió en la serie más vista del mundo en su estreno y dio lugar a una continuación con 'El juego del alma'. El próximo 14 de noviembre la plataforma estadounidense estrenará una nueva serie con otra de sus novelas, 'El cuco de cristal'.

Muy activo en redes sociales y con más de 400,000 seguidores en Instagram, también se implica mucho en la relación con los lectores.

"Recibo todos los días mensajes a las dos, a las cuatro de la mañana, de gente que se acaba de terminar el libro y está con lágrimas en los ojos", afirma. "Ese poder instantáneo de saber lo que siente la gente es el mayor chute de energía".

De familia humilde, en su casa los estudios y la universidad "no entraban en la ecuación". Tuvo trabajos, desde pastelero a camarero, para pagarse la carrera y la escritura siempre fue "un juego", nunca lo pensó como una profesión.

"Sentir que no tenía ese apoyo o ese colchón económico ha hecho que siempre me haya esforzado muchísimo (...) y ha hecho que cada cosa me la tome al extremo. Y cuando escribo un libro es lo único que existe".