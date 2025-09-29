×
Disney anuncia una secuela de la película de "he Simpsons" para julio de 2027

The Simpsons: The Movie' tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial

    Disney anuncia una secuela de la película de he Simpsons para julio de 2027
    La serie The Simpsons ha sido renovada hasta su 40º temporada, que se emitirá entre 2028 y 2029 en Disney+. (FUENTE EXTERNA)

    Disney anunció este lunes el regreso de la familia Simpson a la gran pantalla como parte de una segunda película que se estrenará en julio de 2027.

    "'The Simpsons' finalmente vendrá a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027", confirmó la plataforma de contenidos en línea en sus redes sociales.

    El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.

    Cinta taquillera

    'The Simpsons: The Movie' tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial.

    • Creada por Matt Groening, 'The Simpsons' es una de las series más populares y reconocidas de la historia de la televisión, además de ostentar el título de la más longeva desde su inicio de programa en 1989.
    Ambientada en el pueblo ficticio de Springfield, la serie narra la vida de la familia Simpson, incluyendo a su padre, Homer, a su madre, Marge, y a sus hijos, Bart, Lisa y Maggie.

    • La serie ha sido renovada hasta su 40º temporada, que se emitirá entre 2028 y 2029 en Disney+.
