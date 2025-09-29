Gigante de los videojuegos EA deja de cotizar en bolsa tras su venta por 55,000 millones

Las acciones de EA subieron alrededor de un 15% el viernes, cerrando a 193,35 dólares, después de que el Wall Street Journal informara que la compañía estaba a punto de cerrar este acuerdo. ( NUEVO YORK )

El desarrollador de videojuegos Electronic Arts (EA) anunció este lunes que ha aceptado la oferta de adquisición del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, Silver Lake y Affinity Partners en una operación realizada íntegramente en efectivo por 55,000 millones de dólares.

Los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción en efectivo.

La cotización de EA se suspendió, con las acciones subiendo aproximadamente un 6 % antes de la apertura del mercado.

Las acciones subieron alrededor de un 15 % el viernes, cerrando a 193.35 dólares, después de que el Wall Street Journal informara que la compañía estaba a punto de cerrar este acuerdo.

Visión del futuro

"De cara al futuro, seguiremos ampliando los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología, abriendo nuevas oportunidades. Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras. Me siento más entusiasmado que nunca con el futuro que estamos construyendo", anotó hoy en un comunicado Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA.

El director ejecutivo de Affinity y yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner, anotó por su parte la "visión audaz" EA para el futuro.

El texto, además, anota que la transacción fue aprobada por el Consejo de Administración de EA y se espera que se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027.

EA ha creado videojuegos como EA Sports FC, anteriormente conocido como FIFA, y Madden NFL.