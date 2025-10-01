El Senado de la República reconoce al comunicador Jochy Santos por sus 50 años de trayectoria

El Senado de la República reconoció este miércoles al locutor y presentador José Luis de los Santos Marte (Jochy Santos), por sus 50 años de trayectoria en los medios de comunicación y sus aportes al arte y la cultura de la República Dominicana.

Para reconocer a Jochy Santos, la Cámara Alta aprobó a unanimidad una resolución propuesta por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, luego de ser analizada en la Comisión Permanente de Cultura.

El acto de reconocimiento fue encabezado por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, quien felicitó a Jochy Santos por llevar alegría y entretenimiento de calidad al pueblo dominicano por más de cuatro décadas, labor que lo ha convertido en un paradigma para las presentes y futuras generaciones.

"El Senado se enorgullece de reconocer a una figura de tanta valía, que con su talento no sólo lleva entretenimiento, sino que también dignifica la cultura dominicana", dijo el legislador.

En ese sentido, el senador Antonio Marte, proponente de la resolución de reconocimiento, expuso que Jochy Santos es poseedor de grandes méritos, porque ha cautivado los corazones de la gente con su carisma y particular manera producir entretenimiento de calidad.

"Eres un hombre valioso, que no utiliza los medios de comunicación para hacer daño, simplemente transmites alegría, paz y tranquilidad a tus espectadores, y por eso te exhorto que sigas así, porque lo estás haciendo bien", expresó el representante de Santiago Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/jochy-santos-2-36293946.jpeg

Agradecimiento

Jochy Santos agradeció al Senado y al senador Antonio Marte por el noble gesto de rendir tributo a su trayectoria, y dedicó el reconocimiento a su familia, sus compañeros de trabajo y a sus seguidores.

"Me siento contento, feliz de vivir este momento tan importante, gracias a todos", expresó el comunicador.

La resolución de reconocimiento establece que Jochy Santos, quien nació en el sector San Juan Bosco de Santo Domingo, inició su carrera como cronista de arte y locutor, destacándose en programas radiales a partir de 1975, demostrando su versatilidad y pasión por los medios de comunicación.

Ha sido presentador de los programas El Show de la Noche, El Show del Medio Día, Botando el Golpe, El Mismo Golpe con Jochy, Divertido con Jochy, Es Temprano Todavía, entre otros espacios de entretenimiento.

También se ha destacado en su rol de actor, comediante y cantante a través de actuaciones en diversas películas, como Negocios son Negocios, Playball, Girasol, El Plan Perfecto, entre otras. Además, ha compuesto e interpretado canciones destacadas como "La Misma Pela" y "El Baile del Pollo".

Asistentes

En la actividad que se llevó a cabo en el Salón Reynaldo Pared Pérez del Senado, Jochy Santos se hizo acompañar de sus hijos Ricardo y Eduardo; sus hermanos Helder y Carlos; Edilenia Tactuk, productora; Albert Mena, comunicador; Noemí Herrera, amiga, entre otros. También les acompañaron periodistas, cantantes y figuras del espectáculo.

Te puede interesar "El mismo golpe con Jochy" hará transmisiones especiales desde Puerto Rico