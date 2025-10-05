Los Nobel vuelven a reconocer la excelencia intelectual y humana

Retrato de Alfred Nobel, inventor sueco y creador de los prestigiosos premios que llevan su nombre, instituidos en 1901 para reconocer los mayores aportes a la humanidad. ( ARCHIVO )

Los premios Nobel volverán a distinguir a partir de la próxima semana la excelencia intelectual y humana con la tradicional ronda de ganadores de los centenarios galardones.

El premio en Medicina o Fisiología será el primero en ser revelado este lunes, seguido, en días sucesivos, por los de Física, Química, Literatura y de la Paz. Para el día 13 quedará el de Economía, el único no establecido por el creador de los premios, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896), sino por el Banco de Suecia, con motivo de su 300 aniversario en 1968.

Los galardones se otorgan y entregan en Estocolmo y en Oslo —en el caso del de la Paz— por decisión del propio Nobel, ya que Noruega formaba parte en su época del Reino de Suecia.

Literatura y Paz, los premios más esperados

El Nobel de la Paz, que se anunciará el próximo 10 de octubre, y el de Literatura, previsto para un día antes, son los que más expectación generan cada año y concentran las mayores especulaciones y quinielas de favoritos.

En el ámbito literario, autores australianos y centroeuropeos dominan las apuestas. Figuran nombres como los australianos Gerald Murnane y Alexis Wright, el estadounidense Thomas Pynchon y la canadiense Margaret Atwood.

También se mencionan a la china Can Xue, el húngaro László Krasznahorkai, el rumano Mircea Cartarescu y el japonés Haruki Murakami. En lengua castellana destacan el argentino César Aira, la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas.

Los favoritos al Nobel de la Paz

Entre los 338 nominados para suceder a la organización japonesa Nihon Hidankyo —reconocida el año pasado— figuran con fuerza las Salas de Respuesta a Emergencias (ERR, por sus siglas en inglés), redes ciudadanas surgidas de los comités de resistencia en la revuelta sudanesa de 2019.

Las ERR recibieron este año el premio noruego de derechos humanos Rafto y el "Nobel alternativo" de la fundación sueca Right Livelihood Award, galardones que han anticipado en otras ocasiones a futuros laureados con el Nobel.

También suenan organismos como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Sin embargo, destaca el nombre del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien ha afirmado públicamente merecer el reconocimiento por "haber terminado con media docena de conflictos bélicos".

Aunque medios y expertos noruegos no lo consideran un candidato con muchas posibilidades, no sería la primera vez que un presidente estadounidense recibe el galardón, como ocurrió con Barack Obama en 2009, poco después de asumir el cargo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/nobel-1-7ef2d2b2.jpg Las medallas de los premios Nobel, elaboradas en oro, se entregan cada diciembre en Estocolmo y Oslo durante ceremonias que honran la excelencia científica, literaria y humanitaria.

El legado de Alfred Nobel

Alfred Nobel, inventor y empresario sueco que amasó una fortuna gracias a la dinamita, decidió en su testamento dedicar su riqueza a premiar a quienes trabajaran por el bien de la humanidad.

Dispuso que su dinero se invirtiera en valores inmobiliarios y seguros, y que los intereses se distribuyeran entre personalidades e instituciones destacadas sin distinción de nacionalidad.

Desde su instauración en 1901, los Nobel —que han quedado desiertos en 49 ocasiones— han reconocido a 976 personas y 28 organizaciones, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja y la científica Marie Curie , ganadora en dos categorías.

Desde su instauración en 1901, los Nobel —que han quedado desiertos en 49 ocasiones— han reconocido a 976 personas y 28 organizaciones, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja y la científica Marie Curie, ganadora en dos categorías.

Cada galardón mantiene un proceso de selección similar: científicos, académicos y profesores universitarios presentan sus nominaciones, y los comités correspondientes eligen a uno o más ganadores (hasta tres por categoría).

Este año, la dotación económica asciende a 11 millones de coronas suecas (unos 997,000 euros o 1,2 millones de dólares).