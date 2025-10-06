La reina Camila llora la muerte de su "amiga" la escritora británica Jilly Cooper

La reina consorte Camila expresó este lunes su tristeza al conocer el fallecimiento de su "amiga", la novelista británica Jilly Cooper. ( FUENTE EXTERNA )

La reina consorte Camila expresó este lunes su tristeza al conocer el fallecimiento de su "amiga", la novelista británica Jilly Cooper, que murió el domingo en su casa en Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), mientras que la oficina del primer ministro británico la recordó como una "figura literaria" caracterizada por su "ingenio, calidez y sabiduría".

"Me entristeció mucho saber del fallecimiento de la 'Dama' Jilly anoche. Muy pocos escritores llegan a ser leyendas en vida, pero Jilly lo fue, ya que creó un género literario completamente nuevo y lo hizo suyo a lo largo de una carrera que abarcó más de cinco décadas", se lee en un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

"Me uno a mi esposo, el rey, para enviar nuestros pensamientos y condolencias a toda su familia. Y que su más allá esté lleno de hombres imposiblemente apuestos y perros devotos", concluye en la nota Camila, conocida por su afición a la lectura.

Por su parte, un portavoz del número 10 de Downing Street -la residencia oficial del primer ministro británico- señaló que Cooper fue "una figura literaria cuyo ingenio, calidez y sabiduría moldearon la cultura británica durante más de medio siglo y alegraron a millones de personas".

Muerte de la autora

La escritora falleció este domingo tras sufrir una caída, en un episodio que sus hijos, Felix y Emily, calificaron de "inesperado" y a quienes les dejó "en shock".

Autora de la exitosa serie Rutshire Chronicles, Cooper se convirtió en una de las voces más reconocidas de la literatura popular británica desde los años 80, con títulos como Riders, Rivals y Polo, que vendieron millones de ejemplares en todo el mundo y se adaptaron para televisión.

Reconocida por su contribución a la literatura y la cultura británica, Cooper fue nombrada Dama del Imperio Británico (DBE) en 2024, tras haber recibido previamente los títulos de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2004 y Comandante del Imperio (CBE) en 2018.

