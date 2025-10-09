"A House of Dynamite": ¿cómo reaccionaría EE. UU. ante un ataque nuclear?

La actriz Rebecca Ferguson en una escena de la película A House of Dynamite. ( FUENTE EXTERNA )

"¿Cómo reaccionaría Estados Unidos ante un ataque nuclear?". Esa es la pregunta que plantea "A House of Dynamite", la nueva película dirigida por Kathryn Bigelow y escrita por Noah Oppenheim que explora el dilema real que enfrentan los líderes cuando deben decidir en minutos el destino de la civilización.

Estrenada originalmente en el Festival de Cine de Venecia y lista para llegar a los cines este viernes, la cinta imagina un escenario extremo: un misil lanzado desde el Pacífico se dirige a Chicago y las autoridades tienen apenas 18 minutos para reaccionar y evitar la catástrofe.

Lo que comenzó como una conversación informal se transformó en un proyecto guiado por la curiosidad de la directora y la experiencia de Oppenheim, expresidente de NBC News, quien a lo largo de su carrera trabajó de cerca con funcionarios del gobierno, expertos militares y fuentes clave en el tema.

"Recibí una llamada telefónica (de Bigelow) en la que me dijo que quería hablar conmigo sobre un tema que le interesaba, y ese tema era la cuestión de las armas nucleares. Resulta que yo también tenía un interés de larga data en ese tema y lo había cubierto durante años", relata el guionista en una entrevista con EFE.

Tres perspectivas, un mismo reloj de cuenta regresiva

"A House of Dynamite" repite el mismo hecho desde distintas perspectivas: la Sala de Situación de la Casa Blanca y Fort Greely, luego los altos mandos militares y asesores; y finalmente el presidente, quien tiene en sus manos el futuro de la humanidad.

"Pensamos que era importante que el público experimentara a nivel visceral lo corto que son realmente 18 minutos, porque ese es el tiempo que tendrían el presidente y sus generales para decidir cómo responder", cuenta a EFE Oppeneheim.

"Él es la única autoridad con poder para tomar la decisión", subraya el guionista.

Rebecca Ferguson ("Dune") es una de las actrices principales de la cinta y su personaje como la capitana Olivia Walker, a cargo de la Sala de Situación, es uno de los pocos con un trasfondo personal más desarrollado.

"Suelo interpretar personajes bastante extremos, que son muy buenos en ciertas cosas, como ciencia ficción. Pero este personaje... era simplemente una madre en casa, con su esposo y un hijo enfermo. Y creo que fue muy natural para mí estar lo más cerca posible de mí misma, de forma auténtica", cuenta Ferguson a EFE.

La actriz de "Mission: Impossible - Rogue Nation" no dudó ni un instante cuando le ofrecieron trabajar en una película de Bigelow, quien no dirigía un proyecto desde 2017 cuando lanzó 'Detroit': "Fue un sí definitivo", relata.

La amenaza atómica, una realidad ignorada

Pero ahora que ve el resultado final, también valora el enfoque de la directora de "The Hurt Locker" (2010), al recordar que ni siquiera países como Estados Unidos están realmente a salvo frente a una amenaza nuclear.

"Creo que las personas están bastante centradas en sí mismas como seres humanos y vemos los problemas que nos afectan geográficamente, pero una guerra nuclear es global... Estás viviendo constantemente bajo esa amenaza sin importar si tu país tiene armas o no", comenta.

Desde su perspectiva, Bigelow, quien se convirtió en la primera mujer en ganar un Óscar a la mejor dirección, busca sacudir al público para que tome acciones al respecto.

"Kathryn quiere provocar una reacción. ¿Cómo podemos generar un cambio?, ¿Creamos una petición?, ¿Hacemos una manifestación?, ¿Qué es lo que podemos hacer?, porque creo que sí necesitamos un cambio", arguye.

El elenco de la cinta lo completan Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee y Jason Clarke.

La película se estrenará el 24 de octubre en Netflix tras un lanzamiento previo y limitado en salas.