Fallece a los 94 años Leo Caerts, autor de "Eviva España"

Leo Caerts, compositor belga autor del célebre tema "Eviva España", falleció a los 94 años en su país natal. ( EFE )

El compositor belga Leo Caerts, autor en 1971 de la exitosa canción "Eviva España", falleció a los 94 años, informó este lunes su tienda de instrumentos musicales en la ciudad de Lovaina.

"DEP. Leonardus Caerts 1931-2025. Padre, abuelo, músico, compositor, fundador de la tienda de música, empresario, ciudadano de honor de Madrid", publicó el establecimiento en su página web oficial.

Caerts fue el creador de la popular melodía que con el tiempo se asoció a la cultura española, a menudo versionada bajo el título y estribillo "Que viva España".

Samantha, su primera interprete

El tema original fue interpretado por primera vez en 1971 por la cantante Samantha, fallecida en 2023, con letra del compositor Leo Rozenstraten. La canción alcanzó gran éxito internacional y se convirtió en un símbolo de la alegría y el espíritu festivo español.

Por su contribución, Leo Caerts fue reconocido como ciudadano de honor de la ciudad de Madrid, distinción que selló su vínculo artístico con España.

Quién fue Leo Caerts

Leo Caerts (1931-2025), nacido en Bélgica, fue un compositor, músico y empresario que alcanzó fama internacional como autor de la canción "Eviva España" , compuesta en 1971 junto al l etrista Leo Rozenstraten e interpretada originalmente por la cantante belga Samantha .

(1931-2025), nacido en Bélgica, fue un compositor, músico y empresario que alcanzó fama internacional como autor de la canción , compuesta en 1971 etrista e interpretada originalmente por la cantante belga . La pieza, inspirada en el estilo del pasodoble español, se convirtió en un fenómeno mundial al ser versionada en distintos idiomas y popularizada bajo el título "Y viva España" , especialmente por Manolo Escobar , quien la llevó al éxito masivo en el mundo hispano.

, especialmente por , quien la llevó al éxito masivo en el mundo hispano. Además de su labor como compositor, Caerts fue fundador de una reconocida tienda de instrumentos musicales en Lovaina , Bélgica, y recibió el título de ciudadano de honor de Madrid por el impacto cultural de su obra.

de instrumentos musicales en , Bélgica, y recibió el título de por el impacto cultural de su obra. Murió a los 94 años, dejando un legado musical que trascendió fronteras y que, más de medio siglo después, sigue asociándose con la alegría y el espíritu festivo de la música popular española.