RTVD fortalece su proyección internacional con Hemisphere Media Group

La Radio y Televisión Dominicana (RTVD) continúa fortaleciendo su presencia fuera del país con un acuerdo multianual con Hemisphere Media Group, conglomerado de medios en español con sede en Estados Unidos. La alianza permitirá que cuatro producciones originales de la televisora dominicana sean transmitidas a través del canal Televisión Dominicana, ampliando así su alcance hacia nuevas audiencias en Norteamérica y el Caribe.

El convenio fue anunciado el 17 de septiembre y contempla la inclusión de los programas El Mangú, Topitok, Central de Deportes y Luna Llena, todos creados por la televisora pública. “Para nosotros es un gran orgullo que Televisión Dominicana haya seleccionado cuatro de nuestros programas anclas. Es un reconocimiento a la calidad que hoy nos caracteriza”, destacó Iván Ruiz, director general de RTVD.

La información fue suministrada por la agencia Newlinks, que detalló que este paso consolida la proyección internacional de la televisión pública dominicana, en línea con la visión de Ruiz de construir una pantalla basada en identidad, creatividad y rentabilidad social.

Televisión con propósito

Ruiz, quien ha dirigido la transformación de RTVD durante los últimos tres años, subrayó que la misión de la televisora es producir contenido de calidad con impacto positivo. “La única manera de justificar la inversión pública en una televisora estatal es con rentabilidad social. No somos televisión gubernamental; somos televisión para el pueblo”, afirmó.

El directivo enfatizó que el enfoque de su gestión busca promover valores familiares y educativos, alejándose del morbo y los antivalores que predominan en las redes sociales. “Hoy lo que se hace viral es lo escandaloso. Pero algunos decidimos irnos por el bien, aunque cueste más trabajo”, reflexionó.

Producción original e identidad cultural

Entre los proyectos que sustentan esa filosofía se encuentran la serie La familia Espejo, centrada en los valores familiares, y la animación histórica Trinitarios, inspirada en los héroes de la independencia dominicana. Además, RTVD prepara un programa infantil hecho por niños y para niños, concebido para fomentar el entretenimiento con valores positivos.

Expansión y nuevas audiencias

El acuerdo con Televisión Dominicana permitirá que estos contenidos lleguen a nuevas audiencias, especialmente en Estados Unidos. “Son programas hechos para dominicanos, pero con un sello internacional en forma y estética, que conectan también con los latinos en general”, explicó Ruiz.

La televisora pública también impulsa su transformación digital, con presencia en plataformas de streaming, YouTube y redes sociales. “Tenemos que estar a la vanguardia. No basta con tener contenido con valores: debe ser atractivo, persuasivo y visualmente potente”, agregó.

Una visión de largo plazo

De cara al futuro, RTVD trabaja en fortalecer su Instituto de Producción y Creatividad para Televisión, iniciativa que busca profesionalizar el talento local y elevar los estándares de la producción nacional.

“Queremos concentrarnos en lo que tenemos y reinventarlo constantemente. Esta es una televisión moderna, creativa y socialmente responsable, capaz de conectar con los públicos sin perder su esencia”, concluyó Ruiz.

