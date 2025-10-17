El príncipe británico Andrés, envuelto en escándalos, renuncia a su título real

El príncipe Andrés anunció que dejará todos sus títulos reales. ( FUENTE EXTERNA )

El príncipe Andrés de Reino Unido renunció este viernes a su título real, tras verse cada vez más salpicado por escándalos, principalmente el de su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"En conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia he concluido que las continuas acusaciones sobre mí distraen de la obra de Su Majestad y la Familia Real", reza el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

"He decidido, como siempre, anteponer mi deber a mi familia y a mi país. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido otorgados. Como dije anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones contra mí", continúa.

El origen del escándalo

La noticia llega un día después de que el diario británico The Guardian publicara extractos de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein, quien se suicidó en abril de 2025 en Australia a los 41 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/aa1lb61g-fa90d7e8.jpeg

Giuffre, quien fue forzada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando tenía apenas 17 años, describe en su libro al entonces duque de York como alguien "consciente de sus privilegios" y convencido de que "tener sexo con ella era su derecho de nacimiento". Giuffre falleció por suicidio el 25 de abril de 2025.

En febrero de 2022, Giuffre cerró un acuerdo extrajudicial multimillonario con el príncipe Andrés, destinado a poner fin a la demanda por abuso sexual que había interpuesto.

Aunque la cifra exacta nunca se hizo pública, medios británicos estimaron un pago cercano a 14 millones de euros, gran parte del cual habría salido del patrimonio personal de la entonces reina Isabel II. El príncipe Andrés nunca admitió oficialmente culpabilidad en el caso.

A pesar de diversos acuerdos entre las partes que evitaron mayores consecuencias para el príncipe Andrés, el Palacio de Buckingham le despojó sus funciones militares y del título real.

Posteriormente, el príncipe lamentó su relación con el difunto Epstein -que se suicidó en una celda en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual y conspiración- y reconoció que el pedófilo "traficó con innumerables niñas a lo largo de muchos años".

Te puede interesar El príncipe Andrés, en un nuevo escándalo por su relación con un presunto espía de China