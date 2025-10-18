Andrea Bocelli canta "Con te partirò" para Donald Trump en la Casa Blanca

El tenor italiano Andrea Bocelli interpreta "Con te partirò" durante su visita al presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. ( EFE )

El tenor italiano Andrea Bocelli visitó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca e interpretó su emblemática canción "Con te partirò" (Por ti volaré) en el Despacho Oval.

La asesora de la Casa Blanca, Margo Martin, compartió en la red social X un video en el que se aprecia al artista, de 67 años, entonando la célebre pieza frente al mandatario.

"Viene el 5 de diciembre a actuar en la Casa Blanca para algunos. Si los miembros del gabinete son buenos, si hacen un buen trabajo, los dejaremos venir con otros, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a pasar bien", comentó Trump sobre el motivo de la visita.

Bocelli acudió al encuentro acompañado de su familia y fue recibido por el presidente antes de la reunión que este mantuvo con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski.

Andrea Bocelli sings in the Oval Office pic.twitter.com/Aawlh5If7X — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025

A través de la Fundación Andrea Bocelli (ABF), el tenor ha impulsado proyectos de ayuda a refugiados ucranianos y ha expresado públicamente su apoyo a ese país.

En la Casa Blanca

La visita del artista no figuraba en la agenda presidencial difundida por la Casa Blanca para la jornada del viernes.

del artista en la difundida por la para la jornada del viernes. Bocelli ha visitado anteriormente la Casa Blanca en varias ocasiones: en 1998, cuando cantó para el entonces presidente Bill Clinton, y en 2011, en un evento privado de Trump en su club Mar-a-Lago, en Florida.