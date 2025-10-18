Andrea Bocelli canta "Con te partirò" para Donald Trump en la Casa Blanca
La actuación se produjo durante una visita sorpresa del artista, previa a la reunión de Trump con Volodímir Zelenski
El tenor italiano Andrea Bocelli visitó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca e interpretó su emblemática canción "Con te partirò" (Por ti volaré) en el Despacho Oval.
La asesora de la Casa Blanca, Margo Martin, compartió en la red social X un video en el que se aprecia al artista, de 67 años, entonando la célebre pieza frente al mandatario.
"Viene el 5 de diciembre a actuar en la Casa Blanca para algunos. Si los miembros del gabinete son buenos, si hacen un buen trabajo, los dejaremos venir con otros, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a pasar bien", comentó Trump sobre el motivo de la visita.
Bocelli acudió al encuentro acompañado de su familia y fue recibido por el presidente antes de la reunión que este mantuvo con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski.
A través de la Fundación Andrea Bocelli (ABF), el tenor ha impulsado proyectos de ayuda a refugiados ucranianos y ha expresado públicamente su apoyo a ese país.
En la Casa Blanca
- La visita del artista no figuraba en la agenda presidencial difundida por la Casa Blanca para la jornada del viernes.
- Bocelli ha visitado anteriormente la Casa Blanca en varias ocasiones: en 1998, cuando cantó para el entonces presidente Bill Clinton, y en 2011, en un evento privado de Trump en su club Mar-a-Lago, en Florida.