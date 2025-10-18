La renuncia del príncipe Andrés "reivindica" a Giuffre, presunta víctima de abuso sexual

La renuncia del príncipe Andrés a todos sus títulos "reivindica" las denuncias de Virginia Giuffre, presunta víctima de abuso sexual por parte del hermano del rey Carlos III del Reino Unido. ( FUENTE EXTERNA )

La renuncia del príncipe Andrés a todos sus títulos "reivindica" las denuncias de Virginia Giuffre, presunta víctima de abuso sexual por parte del hermano del rey Carlos III del Reino Unido, según declaró la familia de la estadounidense a la cadena BBC.

Giuffre, quien se suicidó el pasado mes de abril cuando contaba con 41 años, "contó la verdad desde el principio", subrayó su hermano Sky Roberts al programa Newsnight de la emisora pública británica.

El príncipe Andrés anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

El hasta ahora duque de York se refería a una larga lista de escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

Tras el anuncio oficial, Roberts aseguró que la familia ha "derramado muchas lágrimas de tristeza y alegría", aunque sobretodo de júbilo, ya que sienten que, "en muchos sentidos, reivindica a Virginia".

Según extractos de un libro póstumo publicados este jueves en 'The Guardian', Giuffre acusa al príncipe Andrés de comportarse "como si tener sexo conmigo fuera su derecho por nacimiento".

Giuffre relata encuentros con el príncipe en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein -muerto en prisión en 2019- en las Islas Vírgenes, cuando era menor de edad y coaccionada por Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en Estados Unidos.

El hermano de Giuffre dijo en la citada entrevista que estaría dispuesto mantener contactos con el rey Carlos III o con el Parlamento británico para "presentar las pruebas" que sostienen su relato.

"Creo que es muy importante que el mundo sepa que fue una auténtica heroína, pero aún queda mucho por hacer y por destapar", advirtió Roberts.

El libro detalla además cómo Giuffre fue manipulada desde adolescente, incluyendo el uso de tranquilizantes para sobrellevar la presión y la humillación, y cómo Epstein y Maxwell la entregaban a otros hombres poderosos, mientras el círculo que los rodeaba no sólo no denunciaba los abusos, sino que parecía tolerarlos.

En noviembre de 2019, el duque de York negó categóricamente en una entrevista con la BBC haber conocido a Giuffre o mantenido relaciones sexuales con ella. Como consecuencia de su polémica intervención, se retiró de la vida pública, pero ha mantenido sus títulos hasta este viernes.

Posteriormente, en febrero de 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella, sin admitir ninguna responsabilidad.

