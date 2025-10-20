Robo de joyas de un valor "incalculable" sacuden el Museo del Louvre

Muchos turistas estuvieron haciendo colas a primera hora de la mañana del Museo del Louvre, pero no pudieron entrar. ( FUENTE EXTERNA )

El Museo del Louvre va a permanecer finalmente cerrado al público este lunes después del espectacular robo de joyas de la colección de la corona francesa que sufrió el domingo por la mañana.

La decisión del cierre, confirmada a EFE por una portavoz del museo, se ha tomado en el último momento, después de que los visitantes hayan podido acceder desde la entrada de la pirámide a las 9.00 de la mañana, la hora habitual de apertura.

La dirección no ha ofrecido en un primer momento una razón precisa para justificar esa decisión, más allá de alegar motivos "excepcionales".

Muchos turistas estuvieron haciendo colas a primera hora de la mañana, desde antes de las 9.00 de la mañana en la entrada de la pirámide y vieron sus esperanzas truncadas cuando una hora después.

Los dos miembros del Gobierno más directamente implicados en la gestión de la crisis, los ministros del Interior, Laurent Núñez, y de Cultura, Rachida Dati, estuvieron reunidos para abordar la cuestión de la seguridad del Louvre junto con los responsables de las fuerzas del orden.



Una reunión de la que la principal decisión fue el envío de una directiva para que los prefectos (delegados del Gobierno) de todo el país consideren si es necesario reforzar el dispositivo de seguridad de sus museos o de otras instalaciones culturales.

Críticas sobre las condiciones de protección

Dati se ha quejado de las críticas que han empezado a surgir sobre las condiciones de protección que había en el museo y ha replicado que «siempre se ha escondido el polvo debajo de la alfombra».

El senador comunista Ian Brossat, le echó en cara su responsabilidad como ministra, teniendo en cuenta que en junio hubo una huelga de empleados del museo para alertar sobre las carencias de la plantilla, en particular la dedicada a la seguridad, que se ha reducido en 200 personas en cinco años.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que fue durante cuatro años titular del departamento de Interior, ha dicho que «lo que está claro es que hemos fallado porque se pudo poner un montacargas en pleno París y que subieran unas personas para coger unas joyas de un valor incalculable».

Francia se interroga sobre la seguridad del Louvre

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/whatsapp-image-2025-10-20-at-191318e4ca01c3-7e3ad1bb.jpg Imagen facilitada de algunas de las joyas robadas del Museo del Louvre, en París. (EFE/ DÉPARTEMENT DES OBJETS D´ART DU MUSÉE DU LOUVRE)

Una vez pasada la estupefacción por el robo, Francia se interroga sobre las fallas de seguridad del museo, de las que todos los responsables reconocen estar al corriente.

Los visitantes tampoco pudieron disfrutar este lunes de las colecciones del Louvre por segundo día consecutivo, aunque el cierre se decidió en el último momento y por razones no explicadas cuando los accesos a la entrada por la pirámide estaban abiertos y cientos de turistas hacían cola.

"Es una decepción tremenda", señaló a EFE el chileno Michel Sánchez, que como muchos de los que se había acercado se quejó de la mala gestión, de la falta de explicaciones y, sobre todo, de no haber sido advertidos con anticipación.