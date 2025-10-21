Netflix aumenta sus beneficios un 25 % impulsado por nuevos éxitos globales

Pie de foto: La plataforma de streaming Netflix registró un aumento del 25 % en sus beneficios en 2025, impulsada por éxitos como Wednesday 2, Happy Gilmore y KPop Demon Hunters. / Fuente externa ( ARCHIVO )

La compañía Netflix informó este martes que obtuvo un beneficio neto de 8.562 millones de dólares durante los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un incremento del 25,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento estuvo impulsado por el aumento de suscriptores tras el lanzamiento de nuevas producciones emblemáticas, entre ellas la segunda temporada de la exitosa serie Wednesday, la secuela de la comedia Happy Gilmore.

También figura la película animada KPop Demon Hunters, que se ha convertido en la más popular del catálogo de la plataforma hasta la fecha.

La compañía, que mantiene su liderazgo mundial en el mercado del streaming, continúa reforzando su estrategia de contenidos originales y coproducciones internacionales, con el objetivo de atraer nuevas audiencias y consolidar su presencia global.

Competencia

Netflix no solo ha mejorado sus ingresos, sino también su posicionamiento como principal competidor en un sector cada vez más saturado, donde enfrenta a gigantes como Disney++, Max y Amazon Prime Video.

Con estos resultados, la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph cierra un año de consolidación y prepara el terreno para una nueva etapa de expansión en 2026, apoyada en la diversidad de su catálogo y en el impacto de sus producciones internacionales.