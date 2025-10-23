El fenómeno televisivo Stranger Things se despedirá con un evento sin precedentes: su último episodio se estrenará simultáneamente en cines y en Netflix, anunció este jueves la plataforma. Será la primera vez que un capítulo de una serie llegue a la gran pantalla de manera coordinada con su lanzamiento en streaming.

¿Cuándo se estrena el episodio final?

El episodio final, titulado The Righside Up, tendrá una duración de dos horas y podrá verse a partir del 31 de diciembre en más de 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, desde las 17:00 (hora local), coincidiendo con su estreno mundial en Netflix. La proyección se mantendrá en cartel hasta el 1 de enero de 2026.

¿Qué podemos esperar de la última temporada?

La quinta y última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llegará tres años después del final de la cuarta, que dejó abierta una peligrosa fisura entre las dos realidades del universo de Hawkins. Esta temporada se dividirá en tres partes: la primera se estrenará el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la tercera —con el episodio final que cerrará la historia— el 31 de diciembre. En total, Stranger Things 5 contará con ocho capítulos.

Elenco

Imagen promocional de la última temporada de Stranger Things, cuyo episodio final se proyectará en cines antes de despedirse en Netflix.

El elenco principal regresa con Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder, David Harbour y Maya Hawke, a quienes se suman nuevos nombres como Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton.

La cuarta temporada de Stranger Things se consolidó como la tercera serie en inglés más vista en la historia de Netflix, con 140 millones de visionados y más de 1.838 millones de horas reproducidas, solo superada por Wednesday y Adolescence.