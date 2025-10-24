Parte de las joyas del Louvre son trasladadas al Banco de Francia tras millonario robo

Policías resguardan el traslado de parte de las joyas del Louvre al Banco de Francia, tras el robo de ocho piezas de la corona francesa ocurrido en la Galería de Apolo. ( EFE )

Una parte de la colección de joyas del Museo del Louvre fue trasladada este viernes al Banco de Francia bajo una fuerte escolta policial, cinco días después del robo de ocho piezas de la corona francesa en la Galería de Apolo, una de las áreas más emblemáticas del museo más visitado del mundo.

Según informó la cadena BFMTV, la medida busca proteger las piezas restantes bajo condiciones de máxima seguridad, aunque se desconoce cuándo podrán volver a exhibirse en el museo.

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que los investigadores han recolectado más de 150 muestras de ADN, huellas papilares y otras pruebas para dar con los autores del robo, ocurrido a plena luz del día el pasado domingo.

En declaraciones al diario *Ouest-France*, Beccuau se mostró optimista sobre las posibilidades de identificar a los cuatro integrantes del comando y recuperar las joyas, valoradas en 88 millones de euros, aunque con un valor patrimonial incalculable.

"Esperamos recibir información en los próximos días que podría proporcionarnos pistas, especialmente si los autores figuraban en los archivos policiales", señaló la fiscal.

¿Qué consecuencias podría tener?

Las imágenes de videovigilancia de calles, autopistas y comercios permitieron seguir la ruta de los sospechosos por París y sus alrededores. Las autoridades confían en arrestar a los responsables antes de que las joyas sean desmontadas o fundidas , gracias a la amplia cobertura mediática del caso.

