Dos sospechosos detenidos por el robo del Louvre cuando uno de ellos iba a salir del país

Dos hombres han sido detenidos en las últimas horas como sospechosos del robo de joyas perpetrado en el Museo del Louvre. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas como sospechosos del robo de joyas perpetrado en el Louvre el 19 de octubre pasado, uno de ellos cuando trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle y el otro en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

Los arrestos ocurrieron este sábado, según avanzaron la revista Paris Match y el diario Le Parisien, y los dos hombres permanecen bajo custodia policial.

La primera detención, la que ocurrió en el aeropuerto, se dio alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT) cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.

Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles.

Te puede interesar Los investigadores del robo del Louvre tiene más de 150 pruebas que dejaron los ladrones

Sospechosos con antecedentes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/dos-sospechosos-detenidos-por-el-robo-del-louvre-cuando-uno-de-ellos-iba-a-salir-del-pais-c49157d7.jpg La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars antes de comparecer antes los senadores tras el espectacular robo en el Louvre, en el Senado francés en París, Francia. (EFE)

De la operación se encargaron Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los dos fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.

Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo del museo más visitado del mundo.

En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Difusión precipitada

La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo los dos arrestos relacionados con el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, pero lamentó su divulgación "precipitada" por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas.

"Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

"Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", agregó.

Beccuau detalló que comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos.

Las joyas robadas hace una semana, de las que no hay noticias, están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.