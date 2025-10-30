Martin Scorsese y su hija Francesca presentan la segunda temporada de The Saints

Martin Scorsese junto a su hija Francesca Scorsese, quien debuta como directora en la segunda temporada de "The Saints". ( SUMINISTRADA )

El legendario director Martin Scorsese regresa el 16 de noviembre con la segunda temporada de su serie documental The Saints (Los santos), que contará con la participación de su hija Francesca Scorsese como directora invitada.

El primer episodio explorará las festividades de

, mientras que el capítulo del

, dirigido por Francesca, estará dedicado a

, el joven beato conocido como

", resaltando su uso visionario de la

para difundir la fe cristiana.

Transmitida en Fox Nation (EE.UU.), la producción recorre más de dos mil años de historia sobre figuras emblemáticas de la santidad cristiana. Scorsese, quien ya abordó la espiritualidad en filmes como The Last Temptation of Christ (1988) y Silence (2016).

La serie continúa explorando su interés religioso mientras desarrolla una nueva película inspirada en la vida de Jesucristo.

¿Cuál es la importancia de Carlo Acutis en la serie?

Carlo Acutis, conocido por su habilidad para utilizar la tecnología en la promoción de la fe, se convierte en un referente contemporáneo en la serie. Su historia es un ejemplo de cómo la juventud puede conectar con la espiritualidad a través de medios modernos.

La participación de Francesca Scorsese en la dirección de un episodio añade una dimensión personal a la serie, reflejando la dinámica familiar y el legado artístico que comparten.

en la dirección de un añade una personal a la serie, reflejando la y el legado artístico que comparten. Martin Scorsese sigue siendo una figura influyente en el cine y la narrativa religiosa, y su colaboración con su hija promete ofrecer una perspectiva fresca y relevante sobre estos temas.