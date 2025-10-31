La temporada 13 de American Horror Story contará con la participación de Ariana Grande

Ariana Grande interpretará un nuevo papel en la temporada 13 de American Horror Story, bajo la dirección de Ryan Murphy. ( EFE )

Ariana Grande continúa afianzando su faceta como actriz y se suma al elenco de la decimotercera temporada de American Horror Story, la exitosa serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. La productora de Murphy confirmó la noticia este viernes a través de Instagram.

En esta nueva entrega, la protagonista de Wicked compartirá escena con figuras emblemáticas del universo de la serie, como Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

Con American Horror Story, Grande retoma su colaboración con Murphy, con quien ya había trabajado en 2015 en Scream Queens, una producción en la que también participaron Roberts y Lourd.

Regreso a la franquicia

Por su parte, Lange, Paulson, Bassett, Sidibe y Peters regresan a la franquicia, en la que han protagonizado algunas de las temporadas más recordadas por los fanáticos. Aunque aún no se conocen detalles de la trama, los seguidores del director especulan con la posibilidad de que se retomen historias o personajes de entregas anteriores.

Ganadora de dos premios Emmy , American Horror Story se estrenó en 2011 y ha conquistado al público por sus oscuras narrativas que exploran el terror psicológico , lo sobrenatural y los aspectos más sombríos de la sociedad.

, se y ha conquistado al público por sus oscuras narrativas que exploran el , lo sobrenatural y los aspectos más sombríos de la sociedad. Ryan Murphy, además, es creador de Monster, la serie de Netflix basada en crímenes reales que también ha gozado de gran éxito internacional.