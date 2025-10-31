Scarlet S. Sánchez Contreras recibe el Premio de Literatura 2025 de la Universidad Central del Este

Scarlet S. Sánchez Contreras recibió el Premio de Literatura 2025 en la categoría Cuento por su obra "Diez pájaros de piedra". ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Central del Este (UCE) otorgó el Premio de Literatura UCE 2025, en la categoría Cuento, a la narradora, poeta y abogada Scarlet Shirley Sánchez Contreras, por su obra "Diez pájaros de piedra", presentada bajo el seudónimo "Mata Hari".

El jurado destacó la obra por "la claridad de su prosa, limpia y efectiva, que permite al lector adentrarse con facilidad en las historias", así como por "la creatividad de la autora en la construcción de escenas y personajes diversos y heterogéneos".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/d31e4235-f561-4d41-b50d-4ac651e5c79d-8001daa9.jpg José Altagracia Hazim Torres, Scarlet Shirley Sánchez yMiguel Phipps Cueto. (FUENTE EXTERNA)

La ceremonia fue presidida por el rector de la UCE, Mtro. José Altagracia Hazim Torres, quien entregó el galardón a la ganadora, acompañado de Miguel Phipps Cueto, presidente del Consejo Editorial de la UCE, y de los miembros del jurado: Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura; Rafael Peralta Romero, director general de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña; y el escritor César Zapata Santos.

Literatura, más allá del entretenimiento

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/19e52270-95ab-437d-a7e1-33ae3a415da4-3838cf48.jpg El rector de la UCE, Hazim Torres. (FUENTE EXTERNA)

Durante su discurso, el rector Hazim Torres destacó cómo ha evolucionado la lectura en la actualidad, subrayando que la literatura "va más allá del entretenimiento, para convertirse en un espacio de encuentro y comprensión humana".

Y añadió que "hoy, quien lee no desea solo ser entretenido, sino hallar refugio, personajes con los que identificarse y un espacio donde se reflejen sus incertidumbres y sueños".

Miguel Phipps, por su parte, resaltó la satisfacción de la universidad al entregar este premio en el marco de su 55 aniversario. "A través de este galardón, damos a conocer lo mejor de la literatura dominicana, destacando el talento, la sensibilidad y la voz de nuestros escritores", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/b46d68d5-78a4-4568-a599-05ffd94c7877-d8024430.jpg La ceremonia contó con la presencia del rector de la UCE, José Altagracia Hazim Torres, quien entregó el galardón a la ganadora, acompañado de Miguel Phipps Cueto, presidente del Consejo Editorial de la UCE, y de los miembros del jurado: Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura; Rafael Peralta Romero, director general de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña; y el escritor César Zapata Santos. (FUENTE EXTERNA)

La ganadora, emocionada, compartió su gratitud con palabras que conmovieron al público: "Más que un premio, hoy recibí una llamada: la de seguir escribiendo para abrir las jaulas, para liberar las aves, para recordar que ser humano es mantenerse vivo, incluso cuando el mundo parece endurecerse", afirmó Scarlet Sánchez.

El Premio de Literatura UCE 2025 contó con el respaldo de instituciones comprometidas con la cultura, entre ellas Banco Popular, Centro Cuesta Nacional, Fersan, Papelería Cactus, Hipertiendas Zaglul, Vásquez, Repuestos y Servicios para Autos, y el Centro Médico UCE.

Te puede interesar El Ministerio de Cultura anuncia los ganadores de los Premios Anuales de Literatura 2024

Puesta en circulación de la obra ganadora en 2024

Durante el acto, el Consejo Editorial de la UCE presentó también la novela "Ella tenía un jardín", del escritor César Zapata Santos, ganadora del Premio de Literatura UCE 2024, presentada originalmente bajo el seudónimo Pedro Llanero.

La publicación de esta obra refuerza el compromiso de la universidad con la promoción, difusión y valoración del talento literario dominicano, consolidando su papel como un referente cultural del país.