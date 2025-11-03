×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Detienen a presentadora de televisión
Detienen a presentadora de televisión

Detienen a presentadora de televisión acusada de apuñalar mortalmente a su madre

La tragedia ocurrió el viernes por la mañana. Agentes de la Policía respondieron a una llamada a las 7:50 am en una residencia local

    Expandir imagen
    Detienen a presentadora de televisión acusada de apuñalar mortalmente a su madre
    Detienen a presentadora Angelynn "Angie" Mock, que condujo el noticiero matutino de FOX 2. (FUENTE EXTERNA)

    Angelynn "Angie" Mock, de 47 años, quien fue una cara familiar para los televidentes como expresentadora de Fox 2 News en St. Louis entre 2011 y 2015, se encuentra tras las rejas en la cárcel del condado de Sedgwick, Kansas.

    Mock está acusada de asesinato en primer grado por la muerte a puñaladas de su madre, Anita Avers, de 80 años.

    El suceso

    La tragedia ocurrió el viernes por la mañana. Agentes del Departamento de Policía de Wichita respondieron a una llamada a las 7:50 am en una residencia local. Al llegar, encontraron a Mock afuera de la vivienda con cortes en las manos.

    En el interior, la policía encontró a Avers en su cama con múltiples heridas de arma blanca. La octogenaria fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

    Expandir imagen
    Infografía

    El caso tomó un giro notable cuando, según las autoridades, Mock llamó a los servicios de emergencia y declaró que "apuñaló a su madre para salvarse".

    • La expresentadora, que condujo el noticiero matutino de FOX 2, está detenida bajo una fianza de un millón de dólares.

    Las autoridades de Kansas continúan investigando los motivos y las circunstancias exactas que llevaron al apuñalamiento, mientras la comunidad de St. Louis observa conmocionada el destino legal de su antigua figura televisiva.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.