Detienen a presentadora de televisión acusada de apuñalar mortalmente a su madre
La tragedia ocurrió el viernes por la mañana. Agentes de la Policía respondieron a una llamada a las 7:50 am en una residencia local
Angelynn "Angie" Mock, de 47 años, quien fue una cara familiar para los televidentes como expresentadora de Fox 2 News en St. Louis entre 2011 y 2015, se encuentra tras las rejas en la cárcel del condado de Sedgwick, Kansas.
Mock está acusada de asesinato en primer grado por la muerte a puñaladas de su madre, Anita Avers, de 80 años.
El suceso
La tragedia ocurrió el viernes por la mañana. Agentes del Departamento de Policía de Wichita respondieron a una llamada a las 7:50 am en una residencia local. Al llegar, encontraron a Mock afuera de la vivienda con cortes en las manos.
En el interior, la policía encontró a Avers en su cama con múltiples heridas de arma blanca. La octogenaria fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.
El caso tomó un giro notable cuando, según las autoridades, Mock llamó a los servicios de emergencia y declaró que "apuñaló a su madre para salvarse".
- La expresentadora, que condujo el noticiero matutino de FOX 2, está detenida bajo una fianza de un millón de dólares.
Las autoridades de Kansas continúan investigando los motivos y las circunstancias exactas que llevaron al apuñalamiento, mientras la comunidad de St. Louis observa conmocionada el destino legal de su antigua figura televisiva.