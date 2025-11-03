Detienen a presentadora de televisión acusada de apuñalar mortalmente a su madre

Detienen a presentadora Angelynn "Angie" Mock, que condujo el noticiero matutino de FOX 2. ( FUENTE EXTERNA )

Angelynn "Angie" Mock, de 47 años, quien fue una cara familiar para los televidentes como expresentadora de Fox 2 News en St. Louis entre 2011 y 2015, se encuentra tras las rejas en la cárcel del condado de Sedgwick, Kansas.

Mock está acusada de asesinato en primer grado por la muerte a puñaladas de su madre, Anita Avers, de 80 años.

El suceso

La tragedia ocurrió el viernes por la mañana. Agentes del Departamento de Policía de Wichita respondieron a una llamada a las 7:50 am en una residencia local. Al llegar, encontraron a Mock afuera de la vivienda con cortes en las manos.

En el interior, la policía encontró a Avers en su cama con múltiples heridas de arma blanca. La octogenaria fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/e154cd3b4ba11f1ff9b930b70bf3686358cec67d-16x9-x0y0w1280h720-43fa6439.jpg

El caso tomó un giro notable cuando, según las autoridades, Mock llamó a los servicios de emergencia y declaró que "apuñaló a su madre para salvarse".

La expresentadora, que condujo el noticiero matutino de FOX 2, está detenida bajo una fianza de un millón de dólares.

Las autoridades de Kansas continúan investigando los motivos y las circunstancias exactas que llevaron al apuñalamiento, mientras la comunidad de St. Louis observa conmocionada el destino legal de su antigua figura televisiva.

