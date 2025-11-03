×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Diane Ladd
Diane Ladd

Fallece la actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Óscar, a los 89 años

Ladd fue reconocida con nominaciones por sus interpretaciones en "Alice Doesn´t Live Here Anymore", de Martin Scorsese

    Expandir imagen
    Fallece la actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Óscar, a los 89 años
    Diane Ladd, tres veces nominada a los Óscar y madre de la oscarizada Laura Dern, falleció este lunes en Los Ángeles. (FUENTE EXTERNA)

    La prolífica actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Óscar y madre de la oscarizada Laura Dern, falleció este lunes a las afueras de Los Ángeles a los 89 años de edad.

    Ladd fue reconocida con nominaciones por sus interpretaciones en "Alice Doesn´t Live Here Anymore", de Martin Scorsese; "Wild at Heart", de David Lynch; y "Rambling Rose", de Martha Coolidge.

    Su hija, la también actriz y ganadora del Óscar Laura Dern, confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado: "Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California".

    "Un profundo regalo de madre"

    "Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", añadió Dern.

    • Ladd tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por ser reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 