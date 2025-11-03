Gonzalo Celorio: "El Premio Cervantes honra mi amor por la lengua española y mi devoción cervantina"

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, ganador del Premio Cervantes 2025, se mostró emocionado al recibir el galardón que reconoce su aporte a la literatura en español. ( EFE )

"Lo recibo muy honrado y muy emocionado. Honra mi vocación literaria, mi amor por la lengua española y mi devoción cervantina." Con estas palabras, el escritor mexicano Gonzalo Celorio reaccionó este lunes a la noticia de haber sido galardonado con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español, dotado con 125.000 euros.

En conversación telefónica con EFE desde la Ciudad de México, Celorio afirmó sentirse profundamente conmovido por el reconocimiento, que considera un homenaje a su trayectoria y a su vínculo con el idioma. "Me emociona enormemente situarme al lado de otros mexicanos a los que admiro, como Octavio Paz o Elena Poniatowska", agregó el actual presidente de la Academia Mexicana de la Lengua.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El fallo del jurado, dado a conocer por el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, destacó que "a lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida".

El jurado subrayó además que "su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana". En sus libros, añadió, "resuenan la ironía, la ternura y la erudición, trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores".

Con este reconocimiento, Celorio se convierte en el séptimo autor mexicano en obtener el Premio Cervantes, tras Octavio Paz, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso, Elena Poniatowska y Homero Aridjis.

El jurado definió al escritor como "una figura integral: creador, maestro y lector apasionado", y como "constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta: la de la palabra que piensa, siente y perdura".

¿Qué legado deja Gonzalo Celorio?

Narrador, ensayista y cronista, Gonzalo Celorio es una de las voces más reconocidas de la literatura mexicana contemporánea. Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha dedicado más de cinco décadas a la docencia y a la difusión de la cultura.

Desde 1974 ha impartido clases en instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México, además de haber dirigido la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entre 1998 y 2000.

Actualmente es profesor de literatura hispanoamericana en la misma universidad, donde dirige la cátedra extraordinaria Maestros del Exilio Español.

Celorio es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que fue director entre 2019 y 2023, y también miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua.

¿Cuáles son sus obras más destacadas?

Entre sus títulos más reconocidos se encuentran las novelas Amor propio, El viaje sedentario, Y retiemble en sus centros la tierra, El metal y la escoria y Mentideros de la memoria.

En el ámbito del ensayo, sobresalen Los subrayados son míos y Cánones subversivos, obras que reflejan su rigor estilístico y su reflexión sobre la memoria, la identidad y la tradición literaria hispanoamericana.

El Ministerio de Cultura español destacó en un comunicado que la obra de Celorio "combina erudición, ironía y profundidad crítica, al tiempo que ofrece una mirada lúcida sobre el México moderno y la condición humana".

El Premio Cervantes, considerado el Nobel de las letras en español, se entregará el próximo 23 de abril, día en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes, en una ceremonia presidida por los reyes de España en la Universidad de Alcalá de Henares.