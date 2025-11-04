Bad Bunny, Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso actuarán en los Latin Grammy 2026

La colombiana Karol G confirmó su actuación en la gala. ( EFE )

La estrella puertorriqueña Bad Bunny, la colombiana Karol G y los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se suman a los artistas que actuarán en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, informó este martes la Academia Latina de la Grabación en un comunicado.

Con 12 nominaciones, Bad Bunny es el máximo nominado de la edición, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso con 10 menciones.

¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia?

También formarán parte del evento Marco Antonio Solís, Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Régida, y la banda Chuwi, indicó la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/c6e97d0bce1755c29479e059d0ebd777c4486262w-dc55974c.jpg Bad Bunny lidera las nominaciones. (EFE)

Otras estrellas que completan la lista de actuaciones previamente anunciadas por la Academia Latina de la Grabación son Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera.

¿Quiénes recibirán reconocimientos en el evento?

También está previsto que el español Raphael, quien además será reconocido este año como Persona del Año, Los Tigres del Norte, Gloria Estefan y Aitana tomen el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

La fecha

La 26º edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en la ciudad de Las Vegas el jueves 13 de noviembre y será producida por TelevisaUnivision.