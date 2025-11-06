Kany García y Tiago Iorc conducirán la Premiere del Latin Grammy 2025

Kany García y Tiago Iorc serán los conductores de la Premiere del Latin Grammy 2025. Crédito: La Academia Latina de la Grabación ( EFE )

La Academia Latina de la Grabación anunció las actuaciones y artistas presentadores de la Premiere del Latin Grammy 2025, que se celebrará el jueves 13 de noviembre en el Mandalay Bay South Convention Center, en Las Vegas.

El evento se transmitirá en vivo a través de todas las plataformas de la Academia a partir de las 3:00 p. m. (hora del Este) y marcará el inicio oficial de la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy, que se realizará esa misma noche en el MGM Grand Garden Arena.

La Premiere contará con la conducción de la siete veces ganadora del Latin Grammy, Kany García, y el cantautor brasileño Tiago Iorc, cinco veces galardonado con el premio.

Durante la ceremonia se presentarán artistas nominados en diversas categorías, entre ellos Akapellah, Andrés Cepeda, João Gomes, Mestrinho, Jota.pê, Jesse & Joy, Judeline, Leiva, Julia Mestre, Fito Páez, Vivir Quintana y Trueno, quienes representarán una amplia gama de géneros que van desde el pop y el rock hasta el jazz, el hip-hop y la música alternativa.

Los nominados interpretarán temas que compiten en categorías como Mejor Álbum Pop Tradicional, Mejor Canción Urbana, Mejor Canción Alternativa y Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa, entre otras.

¿Quiénes serán los presentadores de la ceremonia?

Entre los presentadores confirmados se encuentran figuras destacadas de la música latina actual como Camilú, Carol Biazin, Malena Burke, Nico Cotton, Silvestre Dangond, Isabel Dobarro, Techy Fatule, Lupita Infante, Ela Minus, Kiki Morente, Debi Nova, Papatinho, RENEE, Yami Safdie, Marina Sena, Meme Solis, Lenny Tavárez y Ángeles Toledano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/ensamble-etereo-musica-en-espanol.jpg Techy Fatule está nominada al Latin Grammy.

¿Qué se espera de la Premiere del Latin Grammy 2025?

"La Premiere del Latin Grammy da inicio a La Noche Más Importante de la Música Latina, en la que celebramos y reconocemos el trabajo excepcional de nuestros nominados", expresó Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

"Será una tarde espectacular, reflejo de la riqueza y diversidad del talento de nuestra comunidad de creadores de habla hispana y portuguesa".

El director musical del evento será Roberto Trujillo, acompañado por la banda oficial de la Premiere, integrada por nominados y ganadores de ediciones anteriores del Latin Grammy y el Grammy. La producción ejecutiva estará a cargo de Grecia Medina, bajo la supervisión de Ayleen Figueras y el equipo de producción de la Academia Latina.

La 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy será transmitida en vivo desde Las Vegas por TelevisaUnivision, a partir de las 8:00 p. m. ET/PT (7:00 p. m. hora del centro), precedida de una antesala especial de una hora.

Para las últimas noticias, actualizaciones e imágenes oficiales, se puede visitar LatinGRAMMY.com o seguir las cuentas verificadas de @LatinGRAMMYs en redes sociales, incluyendo su canal de WhatsApp. La aplicación oficial del Latin Grammy está disponible para iOS y Android.