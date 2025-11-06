¿Quiénes son los favoritos en las nominaciones al Grammy 2025?

Lady Gaga, en una imagen de archivo, encabeza las apuestas para las nominaciones al Grammy 2025. ( ARCHIVO )

Lady Gaga, Bad Bunny y Kendrick Lamar encabezan las predicciones para dominar las nominaciones al Grammy, que se darán a conocer este viernes en una edición marcada por el regreso de grandes figuras y la irrupción de nuevas propuestas musicales.

La Academia de la Grabación revelará los proyectos más destacados del último año que competirán en la 68.ª edición de los premios Grammy, cuyos ganadores se anunciarán el 1 de febrero de 2026 en una ceremonia que tendrá lugar en Los Ángeles.

El evento se transmitirá en vivo a través del portal oficial de la institución y contará con la participación de artistas como Sabrina Carpenter y Chapell Roan, quienes también podrían figurar entre los nominados.

Gaga, Lamar y Bad Bunny parten como favoritos

El arriesgado proyecto de Lady Gaga, Mayhem, que recupera la teatralidad y el dramatismo de sus primeros trabajos, figura entre los más mencionados junto al aclamado GNX de Kendrick Lamar y el nostálgico DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny, tres producciones que apuntan a dominar categorías principales como Álbum del Año y Grabación del Año.

Tanto Gaga, protagonista este año del festival Coachella, como Lamar, el artista más premiado en la pasada edición, son viejos conocidos de los Grammy. En tanto, Bad Bunny podría recibir un impulso adicional tras confirmarse que encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, lo que incrementa su perfil internacional.

Bad Bunny podría recibir un impulso adicional tras confirmarse que encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, lo que incrementa su perfil internacional.

Nuevos nombres en la carrera por los Grammy

Los medios especializados también incluyen en sus quinielas a Sabrina Carpenter con Man´s Best Friend, Justin Bieber con Swag, Elton John y Brandi Carlile por Who Believes in Angels? y Tyler, the Creator con CHROMAKOPIA, todos considerados fuertes aspirantes en las categorías de pop y álbum del año.

En la categoría de Mejor Artista Nuevo, destacan nombres como Lola Young, autora del éxito viral Messy; Leon Thomas, intérprete de Mutt; Olivia Dean, reconocida por Man I Need; y Ravyn Lenae, creadora del tema Love Me Not.

Ausencias notables: Taylor Swift y Beyoncé

El más reciente disco de Taylor Swift , The Life of a Showgirl , no será considerado en esta edición, ya que su lanzamiento en octubre la dejó fuera del período de elegibilidad.

De igual modo, la ausencia de nuevos lanzamientos mantiene a Beyoncé fuera de competencia, aunque sigue siendo la artista con más nominaciones en la historia de los Grammy.