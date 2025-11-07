Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Grammy 2026 con nueve candidaturas

Kendrick Lamar, en una imagen de archivo, lidera las nominaciones a los Grammy 2026 con nueve candidaturas. ( ARCHIVO )

El rapero californiano Kendrick Lamar se convirtió este viernes en el favorito de los 68th Annual Grammy Awards, al encabezar la lista con nueve nominaciones, consolidando su posición como una de las voces más influyentes de la música contemporánea.

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor Cirkut le siguen con siete nominaciones cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny competirá en seis categorías, confirmando su presencia dominante en el panorama musical global.

¿Cuáles son los principales contendientes al Álbum del Año?

Entre los nominados a Álbum del Año figuran DeBí TiRAR MáS FOTos de Bad Bunny, Mayhem de Lady Gaga y GNX de Kendrick Lamar, que se perfilan como los principales contendientes.

La lista la completan Swag de Justin Bieber, Man´s Best Friend de Sabrina Carpenter, Chromakopia de Tyler, the Creator, Mutt de Leon Thomas y Let God Sort Em Up de Clipse.

Con esta edición, la Recording Academy refuerza su apuesta por la diversidad de géneros y estilos, con artistas que van del rap al pop alternativo, del reguetón a la experimentación sonora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/a-cuanto-asciende-la-fortuna-de-lady-gaga-801c308b.jpg Lady Gaga en la lista de los más nomin ados en el Grammy Awards. (ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/bad-bunny-cierra-su-residencia-en-puerto-rico-con-mensaje-de-amor-3b60be6f-48d14a1f.png Bad Bunny logró seis nominaciones.

¿Cuándo y dónde se celebrará la ceremonia?

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, EE. UU. El período de elegibilidad comprende grabaciones y composiciones lanzadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.