Fallece a los 112 años la mujer más longeva de España

Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo catalán de Bellvís (norte), la anciana vivía desde que era pequeña en Barcelona

    Expandir imagen
    Fallece a los 112 años la mujer más longeva de España
    Angelina Torres Vallbona, nacida en 1913, fue reconocida como la mujer más longeva de España hasta su fallecimiento, a los 112 años de edad. (FUENTE EXTERNA)

    La que hasta ahora era considerada como la mujer más longeva de España, Angelina Torres Vallbona, ha fallecido a los 112 años de edad, informaron este martes a EFE fuentes de la familia.

    Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo catalán de Bellvís (norte), la anciana vivía desde que era pequeña en Barcelona, a donde se trasladó con su familia tras el fallecimiento de su padre.

    Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de María Branyas (117) y Piedad Loriente Pérez (113 años).

    • Quinta de siete hermanos, Angelina Torres, cuando la edad se lo permitió, ejerció el oficio de corbatera y más tarde fue aprendiz en una tienda de modistas.
    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Angelina Torres observa las imágenes de un álbum sobre su historia de vida. (FUENTE EXTERNA)

    Oficios y años de posguerra

    Una vez finalizada la guerra, en 1939, se casó y tuvo una hija, Mercè, y más tarde llegaron dos nietos y tres bisnietos.

    RELACIONADAS

    A la espera de una actualización, la plataforma internacional Longeviquest, portal de referencia que lista las personas más viejas del mundo por países, otorgaba aún a Angelina Torres Vallbona el primer puesto de entre las personas vivas de más edad de España, con 112 años y 238 días de vida.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Angelina Torres celebra su cumpleaños rodeada de su familia en Barcelona, donde vivió desde niña. (FUENTE EXTERNA)

    En segunda posición figura la también catalana Carme Noguera Falguera, nacida en Olot (Girona) el 22 de agosto de 1914, con 111 años y 81 días.

