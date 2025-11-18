Catalina de Gales reaparece con un llamado a reconocer el trabajo invisible del cuidado

La princesa Catalina de Gales pidió este martes reconocer la labor "silenciosa" e "invisible" que realizan las personas dedicadas al cuidado, durante su primer discurso público en dos años. ( EFE )

La princesa Catalina de Gales pidió este martes reconocer la labor "silenciosa" e "invisible" que realizan las personas dedicadas al cuidado, durante su primer discurso público en dos años. El mensaje fue pronunciado en la Cumbre sobre el Futuro de la Fuerza Laboral, realizada en el distrito financiero de la City de Londres.

Catalina, presidenta del Centro para la Infancia Temprana, instó a 80 líderes empresariales a valorar el rol de los cuidadores y a construir entornos laborales que favorezcan vidas familiares sanas.

"Cada uno de ustedes interactúa con su propio entorno: un hogar, una familia, un negocio, un equipo de trabajo, una comunidad. Estos son los ecosistemas que ustedes mismos ayudan a tejer", dijo. "Imaginen un mundo donde estos entornos se construyeran valorando el tiempo y la ternura tanto como la productividad y el éxito."

La princesa subrayó que el liderazgo empresarial enfrenta el reto constante de equilibrar rentabilidad e impacto positivo, y enfatizó que ambos objetivos pueden coexistir.

¿Qué enfoque tiene Catalina en su labor filantrópica?

Catalina ha orientado su labor filantrópica a promover la importancia de los primeros años de vida y el fortalecimiento de relaciones familiares saludables, un trabajo impulsado desde el Centro para la Infancia Temprana que preside.

"Todo niño merece respeto y seguridad y toda persona que se preocupa por él merece reconocimiento y aprecio. Cada acto de cuidado crea comunidad porque, en esencia, todos formamos parte del mismo tejido", afirmó.

"Creo en devolver la dignidad al trabajo silencioso, a menudo invisible, de cuidar y amar bien, mientras buscamos construir una sociedad más feliz y saludable."

La princesa también señaló que su labor se apoya en el amor, "el primer y más esencial vínculo", y destacó que el hogar debe ser "el espacio donde el amor, la seguridad y el ritmo permitan que un niño prospere".

¿Cómo ha sido su reaparición tras el tratamiento?

Este fue el primer discurso de Catalina desde noviembre de 2023 y el primero desde que reveló su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024, enfermedad que se encuentra actualmente "en remisión".

Tras anunciar su condición, la princesa limitó sus apariciones públicas mientras recibía tratamiento de quimioterapia, aunque en los últimos meses ha retomado sus compromisos oficiales de manera gradual.