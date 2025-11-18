Una pintura de Gustav Klimt se vende por 236 millones, la obra más cara de arte moderno subastada

´Retrato de Elisabeth Lederer´ (1914-16) sobresalía por su gran tamaño, su alta estimación y su historia, pues fue confiscado por los nazis antes de ser recuperado por la familia de la protagonista, que eran clientes de Klimt. ( FUENTE EXTERNA )

Un cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, 'Retrato de Elisabeth Lederer', se vendió este martes por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby's en Nueva York y se convirtió en la obra de arte moderno más cara, además de marcar un récord para el autor y para la institución.

Este Klimt, que era la pieza más destacada de la venta del magnate de la cosmética Leonard Lauder, partió de unos 130 millones de dólares y fue objeto de una batalla de pujas entre seis interesados que se alargó 20 minutos hasta que el martillazo declaró a un ganador, cuya identidad no se ha dado a conocer.

´Retrato de Elisabeth Lederer´ (1914-16) sobresalía por su gran tamaño, su alta estimación y su historia, pues fue confiscado por los nazis antes de ser recuperado por la familia de la protagonista, que eran clientes de Klimt, y finalmente adquirido por el hijo de la empresaria Estée Lauder en la década de 1980.