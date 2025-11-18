Una pintura de Gustav Klimt se vende por 236 millones, la obra más cara de arte moderno subastada
El 'Retrato de Elisabeth Lederer' partió de unos 130 millones de dólares y fue objeto de una batalla de pujas entre seis interesados
Un cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, 'Retrato de Elisabeth Lederer', se vendió este martes por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby's en Nueva York y se convirtió en la obra de arte moderno más cara, además de marcar un récord para el autor y para la institución.
Este Klimt, que era la pieza más destacada de la venta del magnate de la cosmética Leonard Lauder, partió de unos 130 millones de dólares y fue objeto de una batalla de pujas entre seis interesados que se alargó 20 minutos hasta que el martillazo declaró a un ganador, cuya identidad no se ha dado a conocer.
´Retrato de Elisabeth Lederer´ (1914-16) sobresalía por su gran tamaño, su alta estimación y su historia, pues fue confiscado por los nazis antes de ser recuperado por la familia de la protagonista, que eran clientes de Klimt, y finalmente adquirido por el hijo de la empresaria Estée Lauder en la década de 1980.