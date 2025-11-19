El nuevo Harry Potter, Dominic McLaughlin, recibe apoyo de Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe y Dominic McLaughlin, en imágenes de archivo. La nueva serie de Harry Potter, producida por HBO, marca el relevo generacional que ha entusiasmado a los seguidores de la saga. ( ARCHIVO )

El actor británico Daniel Radcliffe, recordado mundialmente por su interpretación de Harry Potter en las ocho películas de la saga, desató una oleada de reacciones en redes sociales tras revelar que envió una carta de apoyo al joven Dominic McLaughlin, quien asumirá el papel del mago en la nueva serie de HBO.

En una entrevista ofrecida al programa Good Morning America, Radcliffe explicó que quiso dirigirse personalmente al nuevo intérprete para expresarle respaldo y desearle una experiencia aún más enriquecedora que la suya.

"No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ´Espero que lo pases genial, y incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor´", contó el actor, cuyo gesto fue celebrado de inmediato por millones de seguidores en todo el mundo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Radcliffe señaló que conoce a miembros del equipo que trabaja en la nueva producción y que por eso decidió enviar la nota. McLaughlin, de 11 años, respondió con lo que el actor describió como "un mensaje muy dulce".

El intérprete recordó que tenía la misma edad que McLaughlin cuando comenzó a dar vida al personaje creado por J.K. Rowling.

"Cuando veo las fotos de estos niños parecen muy jóvenes, simplemente los miro y me digo: ´Es una locura que hiciera eso a esa edad´. Pero también es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando genial", expresó.

El público recibió las palabras de Radcliffe con entusiasmo. En redes sociales abundaron mensajes que celebraban su humildad y su gesto hacia la nueva generación, además de manifestar emoción por el regreso de la historia en formato televisivo.

¿Qué se sabe de la nueva adaptación televisiva?

La serie, cuyo rodaje comenzó en julio en los estudios Warner Bros. de Leavesden (Reino Unido), está prevista para estrenarse en 2027 a través de la plataforma de HBO. El proyecto busca ser una adaptación fiel de los siete libros, con cada temporada basada en una entrega de la saga.

J.K. Rowling figura como productora ejecutiva y el elenco incluye nombres destacados.

– John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore .

interpretará a . – Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape .

dará vida a . – Nick Frost asumirá el rol del entrañable Rubeus Hagrid .

asumirá el rol del entrañable . En cuanto al trío protagónico, Dominic McLaughlin estará acompañado por Arabella Stanton, quien interpretará a Hermione, y Alastair Stout, encargado del personaje de Ron Weasley.

¿Por qué sigue siendo relevante la saga de Harry Potter?

Más de dos décadas después del estreno cinematográfico de la primera película, el universo de Harry Potter continúa sumando audiencias. Los libros de Rowling han vendido más de 600 millones de ejemplares en todo el mundo y siguen siendo traducidos a decenas de idiomas.

La expectativa por la serie se ha multiplicado con las recientes declaraciones de Radcliffe, quien, lejos de marcar distancia de su legado, reafirmó en la entrevista su gratitud por haber sido parte de una historia que marcó a varias generaciones.

El actor se ha mantenido al margen del proyecto para evitar influir sobre los nuevos intérpretes, pero con su carta dejó claro que celebra el relevo y acompaña, desde la admiración, a quienes encarnarán a los icónicos personajes.