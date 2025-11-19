La duquesa de Sussex, Meghan Markle, regresará a la pantalla con un especial navideño titulado "With Love, Meghan: Holiday Celebration", que llegará a Netflix el próximo 3 de diciembre como parte de su serie de telerrealidad.

La plataforma confirmó la noticia en un comunicado en el que adelantó que la producción busca mostrar cómo la exintegrante de la familia real prepara su hogar para las fiestas.

Netflix explicó que esta nueva entrega invita al público a acompañar a Meghan en su residencia de Montecito, California, mientras comparte las tradiciones y los detalles que hacen de esta época un momento significativo para ella, su familia y sus amistades.

El especial incluirá manualidades, preparaciones gastronómicas, ideas de regalos y reflexiones personales sobre lo que representan las fiestas navideñas en su vida.

¿Qué participación tendrá el príncipe Harry?

El príncipe Harry, esposo de Meghan, realiza una breve aparición en el tráiler de la producción. De acuerdo con Netflix, ambos decoran su casa, preparan banquetes navideños y muestran formas sencillas de replicar las actividades desde el hogar.

El adelanto presenta a Meghan elaborando adornos, cocinando y compartiendo trucos culinarios mientras reflexiona sobre la importancia de crear momentos memorables durante la temporada festiva.

¿Qué significa la renovación del contrato con Netflix?

Hace cinco años, los duques de Sussex firmaron un contrato millonario con la plataforma tras su salida de la familia real en 2020. El acuerdo inicial, estimado en 100 millones de dólares, vencía en septiembre de este año.

Sin embargo, en agosto renovaron su alianza con Netflix para continuar desarrollando proyectos de cine y televisión, desmintiendo versiones que apuntaban a una posible ruptura por supuestos bajos niveles de audiencia, información difundida por el tabloide británico The Sun.

¿Qué otros proyectos tienen en mente?

Con esta renovación, Meghan y Harry mantienen abierta la puerta a nuevas producciones dentro de la plataforma, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento y ampliando su catálogo de contenidos con enfoque personal, social y documental.