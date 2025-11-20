HBO anuncia la renovación de "El caballero de los siete reinos" y "La casa del dragón hasta 2028"

"La casa del dragón", la precuela de Juego de tronos, seguirá expandiendo la historia de la Casa Targaryen con nuevas temporadas confirmadas por HBO. ( ARCHIVO )

El universo televisivo de Juego de tronos seguirá expandiéndose al menos hasta 2028. HBO anunció este jueves la renovación de El caballero de los siete reinos y La casa del dragón, dos de las producciones derivadas del fenómeno literario y televisivo creado por George R. R. Martin.

El comunicado recoge el anuncio realizado en Nueva York por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, durante una presentación a la prensa.

El caballero de los siete reinos fue renovada para una segunda temporada que se estrenará en 2027, incluso antes de que llegue la primera, cuyo lanzamiento está previsto para el lunes 19 de enero.

En cuanto a La casa del dragón, HBO confirmó que la tercera temporada se estrenará a mediados de 2026 y que una cuarta temporada está programada para 2028, consolidando la continuidad de la saga en la plataforma.

El caballero de los siete reinos, basada en las novelas cortas de George R. R. Martin, estrenará su primera temporada en enero y ya tiene asegurada una segunda entrega.

¿Qué dice HBO sobre el universo de Martin?

"Estamos encantados de poder ofrecer nuevas temporadas de estas dos series durante los próximos tres años a la legión de fans del universo de Juego de tronos", afirmó Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas.

La ejecutiva destacó el potencial narrativo del universo creado por Martin: "Juntas, El caballero de los siete reinos y La casa del dragón revelan lo extenso y rico que sigue siendo el universo imaginado por George R. R. Martin".

Con estas renovaciones, HBO confirma su apuesta por continuar desarrollando historias ambientadas en Poniente, fortaleciendo la franquicia que nació en 2011 con el estreno de Juego de tronos.