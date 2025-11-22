Stranger Things, el final de una era

A estas alturas es imposible que no hayan visto nada relacionado con ‘Stranger Things’ o que, como mínimo, no les suene ese nombre. Y es que la serie de Netflix, una de las más vistas de la historia, ha sido un fenómeno de masas durante los últimos años. ( FUENTE EXTERNA )

Consagrada como una de las series más vistas de Netflix, la ficción protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Winona Ryder regresa para una última temporada que promete un emotivo desenlace.

“Esta temporada tendrá un poco de todas las anteriores y volverá al tono de la primera”, han dicho los creadores de ‘Stranger Things.

A pesar de que la serie principal termina, la franquicia continuará con, por ejemplo, “una serie de dibujos animados al estilo de los de los sábados por la mañana”.

“Todo el grupo necesitará estar junto una última vez”, los personajes principales y sus actores regresan para el broche de oro.

A estas alturas es imposible que no hayan visto nada relacionado con ‘Stranger Things’ o que, como mínimo, no les suene ese nombre. Y es que la serie de Netflix, una de las más vistas de la historia, ha sido un fenómeno de masas durante los últimos años.

Pero toda historia llega a su fin y ahora, la serie que batió récords en la plataforma e inspiró toda una ola de cultura oscura y moda con estética ochentera-noventera, estrena su última temporada por todo lo alto.

La resurrección de los 80

Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer y estrenada en 2016 de manera en un principio modesta, creció rápidamente convirtiéndose en una revolución cultural. Una historia que nació como una carta de amor y nostalgia a esas ficciones de ciencia ficción, terror sobrenatural y misterio de los años 80.

Ambientada en el ficticio pueblo estadounidense de Hawkins, Indiana, ‘Stranger Things’ tomaba como punto de partida la desaparición del pequeño Will Byers para llevar a sus amigos y a un par de adultos cercanos a desentrañar toda una trama de investigación paranormal encarnada principalmente en la dimensión paralela de Upside Down.

Su cuarta temporada, dividida en dos volúmenes, convirtió a la serie en la primera en inglés (porque a nivel general el logro ya lo había alcanzado la surcoreana ‘Squid Game’) que superaba los 1.000 millones de horas de visualización en su primer mes. A los tres meses ya rozaba los 1.800 millones.

Un impacto tan grande que catapultó la canción ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, lanzada en 1985, a la cima de las listas de éxitos de todo el mundo 37 años después de su estreno original

Y ahora que la serie regresa cual canto del cisne de un género inmortal, hay que recordar que la producción de la temporada final no ha estado exenta de obstáculos, ya que las huelgas de guionistas que sacudieron Hollywood en 2023 retrasaron los planes. Así, a principios de 2024 comenzó el rodaje de Atlanta.

Volver al origen para culminarlo

Durante toda la espera, la gran mayoría de los detalles de la trama permanecieron bajo el más estricto de los secretos, mientras que poco a poco el equipo iba compartiendo pequeños detalles.

En un evento de SAG FYC de Netflix, Ross Duffer describió esta nueva entrega como la “culminación de todas las temporadas”, y explicó que, por lo tanto, “tiene un poco de cada una de ellas” y que la idea es “volver un poco al principio, en el tono de la primera temporada”.

Así, como no podía ser de otra forma, los fans disfrutarán del elenco original al completo con Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin liderando la lucha contra las fuerzas del Upside Down y la increíble Winona Ryder formando parte de la historia.

El villano principal, Vecna, continuará en el centro de la amenaza. Además, según Jamie Campbell Bower, encargado de interpretar al temible antagonista, este se encuentra “realmente enfadado” por lo que “se está reconstruyendo y busca venganza”.

Pero, además de los regresos, también hay nuevas incorporaciones a la altura de un momento como este. Una de ellas es la mismísima Linda Hamilton, conocida sobre todo por haber dado vida a la legendaria Sarah Connor en la saga ‘Terminator’.

El final de una era pero no de un legado

En el FYC de Netflix, Matt Duffer habló también del emotivo momento en que presentaron el arco final de la serie a los ejecutivos de la plataforma: “les hicimos llorar, lo que me pareció una buena señal”, y bromeó con que “hasta ahora solo habían llorado en reuniones de presupuesto”.

Eso sí, el final de la serie principal no significa, sin embargo, el final del universo de ‘Stranger Things’. Los hermanos Duffer tienen otros planes: “siempre hemos soñado con una serie animada de Stranger Things al estilo de los dibujos de los sábados por la mañana que nos encantaban de niños”, dijeron en un comunicado de Netflix Tudum.

Y, además de esa serie animada ya en desarrollo, también han hablado de la posibilidad de un “spin-off” de acción real, aunque dijeron que este será “1000% diferente a la serie original” según explicaron en el podcast ‘Happy Sad Confused’, donde afirmaron que le gustaría “pasarle el testigo a otra persona” a pesar de seguir involucrados en el proyecto.

Además de eso, ya existe una obra de teatro, ‘Stranger Things: The First Shadow’, una precuela que se estrenó en el West End de Londres a finales de 2023 con una muy buena acogida por parte del público y de la crítica.

Pero ahora toca volver al origen de todo, a esa serie principal en la que, según la sinopsis de esta temporada definitiva, “la batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y más letal que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes”.

Así que ya saben: Hawkins vuelve a ser el escenario en el que reunirse para un último adiós, porque “para acabar con esta pesadilla, necesitarán que todos, todo el grupo, estén juntos, una última vez”.