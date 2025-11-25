×
Netflix confirma a Toby Wallace como protagonista de la serie "Assassin's Creed"

La serie de Netflix Assassin's Creed contará con un nuevo enfoque narrativo

    Expandir imagen
    Netflix confirma a Toby Wallace como protagonista de la serie Assassins Creed
    El actor Toby Wallace, primer confirmado para la serie Assassin´s Creed de Netflix, donde será coprotagonista de esta nueva adaptación del icónico videojuego. (FUENTE EXTERNA)

    Toby Wallace es el primer actor confirmado de la serie de televisión Assassin's Creed, de Netflix, que estará basada en la franquicia homónima de videojuegos, informó el medio especializado Deadline.

    Wallace, actor de Babyteeth o The Bikeriders, será el coprotagonista de la producción de suspenso que seguirá una guerra silenciosa entre quienes buscan dominar a la humanidad y quienes intentan proteger la libertad humana.

    ¿Cuál es la narrativa de la serie?

    De acuerdo con la publicación, los personajes de la serie serán diferentes a los que se han presentado en los videojuegos de Ubisoft, la empresa francesa de desarrollo y distribución de videojuegos creadora de Assassin's Creed.

    Se espera que comience la producción en 2026 en Italia, con Roberto Patino (Sons of Anarchy) y David Wiener (Halo) como productores ejecutivos y responsables creativos de la serie.

    ¿Qué impacto ha tenido Assassin's Creed en los videojuegos?

    • Assassin's Creed es una de las series más vendidas en la historia de los videojuegos y desde su lanzamiento en 2007 ha vendido más de 230 millones de unidades.
