La Fiscalía pide un año y ocho meses de cárcel para Chiara Ferragni por estafa

La influencer Chiara Ferragni es acusada de estafa agravada relacionado con una campaña benéfica de dulces navideños.

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán pidió este martes una condena de un año y ocho meses de prisión para la famosa 'influencer' Chiara Ferragni por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca.

El fiscal Cristian Barilli ha solicitado al juez la condena de la celebridad por fraude agravado, según avanzan los medios locales.

Ferragni acudió esta mañana a la audiencia, así como los otros dos imputados en el proceso, su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa 'Cerealitalia-ID', Franco Cannilo.

La próxima vista tendrá lugar el 19 de diciembre y será el turno de la defensa.

El juicio, instruido por procedimiento abreviado por voluntad de la propia acusada, empezó el pasado 4 de noviembre en el Tribunal de Milán y tratará de esclarecer este caso.

Ferragni, una de las 'influencer' más famosas del mundo digital y las redes sociales, ha acabado sentada en el banquillo por la promoción con supuestos fines benéficos que hizo con su marca en 2021 y 2022 de unos Huevos de Pascua y de 'pandoros', unos bizcochos típicos de cada Navidad en Italia.

Los investigadores creen que la marca Balocco vendió los pandoros con el logotipo de Ferragni a más de nueve euros (el triple de lo habitual) prometiendo que cada venta conllevaría una donación para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín (norte).

Sin embargo, acabó descubriéndose que la donación se había hecho 'a priori' y que, por lo tanto, su cuantía no dependía de las ventas.

Menos presencia en redes

Este caso obligó a Ferragni a retirarse durante un largo tiempo de la vida pública y de las redes sociales después de pedir perdón en un vídeo en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital Regina Margherita de Turín (norte de Italia).

La tormenta mediática provocó también una crisis de su marca y la ruptura con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez.

