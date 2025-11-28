"Pioneras", el cómic de las mujeres que revolucionaron la historia del fútbol en México

La exjugadora de fútbol Lourdes de la Rosa, la periodista Paulina Chavira, la exjugadora Elvira Aracén, y la guionista del cómic ´Pioneras´, Olga Mayoral hablan en una rueda de prensa este viernes, en Ciudad de México (México). ( EFE/MARIO GUZMÁN )

La Copa Mundial Femenina de 1971 ha sido narrada en documentales por la tenista Serena Williams, en decenas de entrevistas por la futbolista mexicana Alicia ´la Pelé´ Vargas y ahora también en el cómic de ´Pioneras´.

Cada uno de estos esfuerzos contribuye a sacar del olvido esa época en que las mujeres se coronaron en los estadios más importantes de México.

Unidas por el fútbol desde hace más de 50 años, las jugadoras mexicanas de la primera ´Copa del Mundo de Fútbol Femenil´ en 1970, celebrada en Italia, y después en la de 1971 en el país azteca, se reunieron este viernes, como en los viejos tiempos, para firmar a sus seguidoras de todas las edades el cómic ilustrado por Francisco de la Mora (Ciudad de México, 1978), que dibuja la historia de ambos campeonatos.

"Verme aquí en caricatura es formidable, y espero que las nuevas generaciones por este cómic nos conozcan, porque ellos no saben nada del Mundial ni de 1970 ni del de 1971", señaló Silvia Zaragoza, quien ocupó la posición de delantera en aquellos partidos que reunieron a 110.000 personas en el Estadio Azteca.

Zaragoza, quien fue crucial para que México llegara a la final contra Dinamarca en el Segundo Campeonato Mundial de Fútbol Femenil, afirmó que jugar nunca fue fácil, que todas sufrieron "adversidades, ofensas, insultos y agresiones" provocadas por el machismo que todavía se sufre dentro y fuera de las canchas.

Discriminación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/eaaef1881425ed22a5a4efb0afc4c2deccd33407w-74e4508f.jpg Las exjugadoras de fútbol Lourdes de la Rosa (i) y Elvira Aracén posan con el cómic ´Pioneras´ durante una rueda de prensa este viernes, en Ciudad de México (México). (EFE/ MARIO GUZMÁN)

Las exfutbolistas contaron que la invisibilización de su talento vino desde casa, cuando de niñas debían convencer a sus padres para poder siquiera tocar un balón.

Además recuerdan que "la discriminación" también vino después, como cuando la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) decidió no avalar los torneos de 1970 y el de 1971, lo que les restó reconocimiento a las mexicanas y al resto de pioneras de distintas partes del mundo.

"Fue una etapa difícil, la mentalidad en este país y en otros muchos más era cerrada, las mujeres teníamos un lugar equis (sin valor), donde no podíamos estar brincando a las actividades masculinas, atreverse a jugar fútbol era algo espantoso", destacó la entonces portera de la selección Elvira Aracén.

A pesar de la censura y la misoginia, ´la Pelé´ Vargas, apodada así por ser la primera goleadora mundialista de México, reconoció la lucha de sus compañeras y "la semilla" que dejaron en la cancha, porque ahora Liga MX Femenil, con ocho años de existencia, crece más que nunca y si "algunas no crecen es por falta de inversión".

Sobre el cómic y su resultado final, las "pioneras" se dijeron impresionadas por "la trascendencia" que ha tenido su historia, pese a todos aquellos "comentarios que buscaron silenciar a la mujer en el fútbol", como cuando en el siglo pasado la comunidad médica llegó a argumentar que este deporte podía dañar el útero o causar infertilidad.

"Lo que nos ha unido es el fútbol y sí, efectivamente, nos seguimos viendo, nunca nos hemos alejado", dijo Guadalupe Tovar, capitana de la selección que terminó como subcampeona del Mundial de 1971.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/8e051b1362ca5866b8062de7cd95eb7d10ecbbe5w-90ca957c.jpg La guionista del cómic ´Pioneras´, Olga Mayoral habla en una rueda de prensa este viernes, en Ciudad de México (México). (EFE/ MARIO GUZMÁN)

"Aquí seguimos mientras Dios quiera, ya tres de nuestras amigas están allá el cielo esperándonos para hacer un equipo", concluyó.

En 79 páginas guionizadas por Jessica Arreola, Ingrid Bravo, Olga Mayoral y Sergio Campos se revive cómo las jugadoras más legendarias del país tricolor vencieron a lo grande los estigmas de un deporte controlado por los hombres, y se invita a las nuevas generaciones a no olvidar sus nombres.

"Pioneras: la historia que cambió el futuro del fútbol mexicano" ha sido publicado con una tirada de 2,000 ejemplares y, en el marco del Mundial 2026, espera contar con el apoyo de editoriales nacionales e internacionales para dar a conocer el talento de las 21 mujeres que abrieron el camino para que hoy la Liga MX Femenil sea la más potente de América Latina.