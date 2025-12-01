Miami se transforma en centro cultural del mundo con el inicio de Art Week

La mayor ciudad de Florida se transforma en un centro cultural del mundo con el comienzo de "Miami Art Week". ( EFE )

La mayor ciudad de Florida se transforma en un centro cultural del mundo con el comienzo de 'Miami Art Week' (Semana del Arte de Miami), en la que convergen cerca de 20 ferias artísticas y más de 1.200 galerías, incluyendo coleccionistas locales como el argentino-cubano-estadounidense Jorge M. Pérez.

El sur de Florida alberga, del 1 al 7 de diciembre, ferias como Art Miami, Art Basel Miami y Pinta Miami, además de exposiciones en las que filántropos locales como Pérez, uno de los mayores mecenas culturales de Florida, exhiben sus colecciones al público, con una presencia significativa de creadores latinoamericanos.

El empresario, nacido en Buenos Aires de padres cubanos y criado en Miami, destaca en una entrevista con EFE desde El Espacio 23, una de sus galerías, que el evento refleja la transformación de Miami, que "era una ciudad que no tenía mucho arte hace 20 años, no encontrabas nada, la verdad no existían, era muy poco".

"Había algunas colecciones privadas y hemos tratado (de cambiar). Siempre he creído que no hay una ciudad sin grandes museos. Si tú vas a Londres, a París, a Nueva York, a San Francisco, ves siempre que tienen grandes museos, el Tate, el MoMA, el Reina Sofía, y Miami no tenía eso", relata.

El panorama se ha transformado con mecenas como Jorge Pérez y su esposa, Darlene Pérez, quienes han donado más de 200 millones de dólares a proyectos de arte, además de dar su nombre al Pérez Art Museum Miami (PAMM), uno de los principales museos de obras modernas y contemporáneas del sur de Estados Unidos.

Esto es tangible con 'Miami Art Week', en la que los principales barrios de Miami, como Downtown, Miami Beach, Wynwood y Coral Gables se convierten "en el corazón del mundo del arte", según los organizadores.

Por ello, Pérez apunta que "es uno de los eventos más importantes en la historia de Miami, quizás el más importante" porque la urbe pasó de "ser de una ciudad que no tenía cultura, que la gente venía a pasarse el verano o el invierno en la playa" a "ser un centro donde la cultura fuera parte de la ciudad".

"Es muy importante, no solamente por el arte en sí, sino porque cuando vienen las grandes corporaciones y viene la gente que dice que quiere venir a vivir a Miami o que quieren traer, una de las cosas te preguntan es: ¿Y la cultura de Miami? ¿Y el museo de Miami? ¿Y el arte de Miami?", comenta.

Un arte que trasciende 'territorios'

Pérez comenzó la Semana del Arte de Miami al inaugurar en El Espacio 23, su galería en el barrio popular de Allapatah, la exhibición 'A World Far Away, Nearby and Invisible: Territory Narratives' ('Un mundo lejano, cercano e invisible: Narrativas del territorio'), con 200 obras de unos 70 artistas.

La exhibición, con trabajos de creadores como Leonora Carrington, Firelei Báez y Belén Rodríguez, "muestra una constelación de obras que trabajan el tan complejo, híbrido, expansivo" e "invocativo concepto del territorio", detalla a EFE la curadora, Claudia Segura, jefa de colección en el Museo Arte Contemporáneo Barcelona (MACBA).

"El territorio es un concepto que nos permitía acercarnos a la idea de naturaleza, a la idea de paisaje", describe Segura. "Pero al mismo tiempo también nos permitía adentrarnos en temáticas más invisibles que ocurren en la naturaleza, que tienen que ver con ideas de identidad, de memoria", añade.

Segura describe la exhibición como una "colección muy rica de artistas latinoamericanos, pero también del sur global, también europeos y norteamericanos".

Los eventos de 'Art Miami Week' se dividen entre exhibiciones abiertas al público, fiestas privadas y ventas de obras.