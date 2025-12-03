La dominicana Jessica Judith entra a la lista "Forbes 30 Under 30 USA"

La creadora de contenido dominicana Jessica Judith. ( FUENTE EXTERNA )

La creadora de contenido dominicana Jessica Judith Ortiz, conocida en redes como Jess Judith, fue seleccionada como parte de la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30 USA, un reconocimiento que destaca a jóvenes líderes influyentes en entretenimiento, innovación y medios digitales.

La comunicadora celebró la noticia con un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: "FORBES 30 UNDER 30!!! no words, solo GRACIAS!!!! de RD pal mundo... sigo emocionada, GRACIAS DIOS".

Jess Judith se ha posicionado como una de las voces jóvenes más destacadas del ecosistema digital gracias a su estilo cercano, su contenido bilingüe y su capacidad para conectar con audiencias diversas.

Actualmente suma más de 5 millones de seguidores en sus plataformas y ha encabezado campañas con marcas internacionales de gran alcance como Spotify, Covergirl, Neutrogena, Dove, Lancôme y Pandora Jewelry.

Su impacto también se extiende al mundo de la música. Como entrevistadora, ha conversado con algunos de los artistas más influyentes de la escena latina, entre ellos Bad Bunny, Shakira, Becky G, Rauw Alejandro y Young Miko.

Además, ha cubierto ceremonias como los Grammy Awards, Latin Grammy, Billboard Latin Music Awards y Latin American Music Awards, consolidándose como una presencia regular en alfombras rojas y coberturas especiales.

En su faceta más reciente, Jess Judith asumió el rol de Live Announcer de los Premios Tu Música Urbano, ampliando su presencia en escenarios en vivo y reafirmando su versatilidad dentro de la industria.