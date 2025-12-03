×
Jermaine Jackson anuncia la apertura de un museo dedicado a Michael Jackson en Mónaco

La familia del artista impulsará un espacio que exhibirá unas 200 obras atribuidas al rey del pop y otros objetos de su legado

    Expandir imagen
    Jermaine Jackson anuncia la apertura de un museo dedicado a Michael Jackson en Mónaco
    La iniciativa busca poner en valor el legado artístico y cultural de Michael Jackson. (AFA/ARCHIVO)

    Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson, anunció este miércoles la próxima apertura de un museo dedicado al rey del pop en Mónaco, que exhibirá decenas de cuadros pintados por el artista y otros objetos recopilados por la familia.

    El anuncio tuvo lugar en un reconocido centro comercial del Principado, cuyo propietario está asociado con Jermaine Jackson, quien residió durante cinco años en Montecarlo.

    Detalles sobre el museo de Michael Jackson en Mónaco

    El proyecto será financiado por Jackson Family Legacy Investments, entidad dirigida por Jermaine, cuarto de los diez hermanos de la familia e integrante de los célebres Jackson Five. La iniciativa busca poner en valor el legado artístico y cultural de Michael Jackson.

    Jermaine Jackson y su conexión con el nuevo museo

    • Aún no se han revelado ni el lugar exacto del museo ni la fecha de inauguración. Sin embargo, se adelantó que el espacio comenzará con una colección de unas 200 obras atribuidas a Michael Jackson, la cual se espera que continúe creciendo con el tiempo.
