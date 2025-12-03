×
Oxford elige "Rage Bait" (cultivo de ira) como la palabra del año 2025

Esta palabra, elegida por la editorial de la universidad inglesa, viene a describir una estrategia que explota las emociones negativas y provoca ira mientras se navega por las redes sociales

    Oxford elige Rage Bait (cultivo de ira) como la palabra del año 2025
    Oxford ha elegido "Rage Bait", que en español significa "cultivo de ira" o "cebo de ira", como su palabra del año 2025 (SHUTTERSTOCK)

    La editorial de la Universidad inglesa de Oxford ha elegido "Rage Bait", que en español se traduciría como "cultivo de ira" o "cebo de ira", como su palabra del año 2025, que viene a describir una estrategia que explota las emociones negativas y provoca ira mientras se navega por las redes sociales.

    En el mundo digital, "Rage Bait" es una táctica utilizada por marcas y personalidades influyentes para provocar la ira de los usuarios a fin de aumentar el tráfico en la web y los ingresos.

    Razones

    La editorial Oxford University Press ha nombrado esta palabra (o frase) del año después de que su uso se viera triplicado en los últimos 12 meses.

    La editorial, que publica el diccionario de inglés, define "Rage Bait" como un contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo.

    • El pasado noviembre, el Diccionario de Cambridge (Cambridge Dictionary), uno de los más prestigiosos de la lengua inglesa, escogió, por su parte, "parasocial" como la palabra del año 2025.

    Ese adjetivo hace referencia a la "conexión que alguien siente entre él y una persona famosa que no conocen, un personaje de un libro, película, serie de televisión o inteligencia artificial (IA)", de acuerdo con la definición de la institución británica.  

