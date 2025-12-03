La tercera temporada de "Euphoria" estrenará el 3 de abril de 2026

"Euphoria" sigue a un grupo de jóvenes rebeldes inmersos en un mundo de drogadicción, sexo, crimen y traición. ( FUENTE EXTERNA )

La tercera temporada de "Euphoria' se estrenará el 3 de abril de 2026 en HBO, más de cuatro años después del final de la segunda temporada.

De acuerdo con Variety, el creador de la serie de HBO Max, Sam Levinson, asistió el miércoles a un evento en Londres donde compartió un adelanto de la próxima entrega, en la que aparecerán nuevos personajes, entre ellos la cantante española Rosalía.

Levison aseguró que la serie retomará a "Rue (Zendaya) al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Martha Kelly), intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla".

También aseguró que los personajes de Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, y Nate, interpretado por Jacob Elordi, viven en los suburbios, están comprometidos y confirmó que se van a casar y que esa noche "será inolvidable".

"Ella es muy adicta a las redes sociales y envidia lo que parecen ser las grandes vidas que todos sus compañeros de bachillerato viven en este momento", apuntó.

La serie sigue a un grupo de jóvenes rebeldes inmersos en un intenso mundo de drogadicción, sexo, crimen y traición.

El elenco también incluye a Hunter Schafer, cuyo personaje, Jules, estudia en una escuela de arte; y a Alexa Demie, que interpreta a Maddy, quien en esta temporada trabaja en Hollywood en una agencia de talentos para un representante.